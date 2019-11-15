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Интерфакс-АВН

Эрдоган: только диалог позволит США и Турции решить разногласия по С-400 и F-35

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Эрдоган жестко отвергает все обвинения в агрессии по отношению к Сирии. Фото Reuters
Эрдоган жестко отвергает все обвинения в агрессии по отношению к Сирии. Фото Reuters.

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что только диалог позволит двум странам разрешить разногласия по российским системам ПВО С-400 и американским истребителям F-35.

"Мы также обсудили наши отношения в области оборонной промышленности. В первую очередь это касается системы С-400 и программы F-35. Мы можем преодолеть препятствия только через диалог", - заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с Трампом.

Ранее Трамп на пресс-конференции выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400.

"Мы обсуждали эту проблему ранее, обсудили сейчас и продолжим обсуждать в дальнейшем. Надеюсь, в итоге вопрос будет решен", - сказал он.

Трамп пояснил, что работой по этой теме займутся глава Госдепа США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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