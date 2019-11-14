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Интерфакс-АВН

Посольство РФ требует от Лондона разъяснений по поводу высказываний британского военачальника о политике России

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Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с высказываниями в СМИ начальника британского Штаба обороны генерала Ника Картера относительно российской политики.

"В ноте обратили внимание британской стороны, что генерал Картер сознательно пытался создать у зрителей и читателей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации с Великобританией", - говорится в сообщении на странице российского посольства в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что содействие России правительству Сирии в борьбе с терроризмом или осуществление гуманитарных проектов в Африке "генерал преподносит в качестве угроз безопасности Соединенного Королевства, сопоставимых с риском военного нападения". Кроме того, по мнению посольства, Н.Картер "фактически поддержал" тезисы о том, что "Великобритания находится в состоянии кибервойны с Россией".

"Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные. Они являются очередным проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства", - подчеркивается в сообщении российского посольства.

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
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