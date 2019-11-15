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Деловая газета "Взгляд"

У Пентагона возникли проблемы из-за нехватки запчастей для F-35

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Истребители F-35A
Истребители F-35A.
Источник изображения: defensenews.com

Минобороны США испытывает трудности в обслуживании истребителей F-35 в связи с нехваткой запчастей. Также есть проблемы в работе автономной логистической информационной системы (ALIS), необходимой для поддержания работы этих самолетов, сообщает Счетная палата США.

"Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном из-за недостаточного планирования", – передает РИА "Новости" текст доклада Счетной палаты.

Указывается, что Пентагон имеет проблемы с недостатком запасных частей, из-за чего в 30% случаев F-35 не могли совершать полеты с мая по ноябрь 2018 года. Еще одна проблема – недостатки информационной технологической системы, которая нужна для поддержания работы истребителей. По данным Счетной палаты, в этой программе были обнаружены неточности.

В июле сообщалось, что Пентагону на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов из-за "потенциального применения санкций" в отношении неуказанных зарубежных стран. Речь, предположительно, шла о Турции.

Сообщалось также, что военные чиновники США разработали план по вытеснению Турции из кооперации по созданию F-35, по которому средства, предназначенные на закупку запчастей у турецких компаний, должны были быть перераспределены.


Сергей Гурьянов

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Страны
США
Турция
Продукция
F-35
Проекты
ИТ
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