У Пентагона возникли проблемы из-за нехватки запчастей для F-35

Минобороны США испытывает трудности в обслуживании истребителей F-35 в связи с нехваткой запчастей. Также есть проблемы в работе автономной логистической информационной системы (ALIS), необходимой для поддержания работы этих самолетов, сообщает Счетная палата США.

"Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном из-за недостаточного планирования", – передает РИА "Новости" текст доклада Счетной палаты.

Указывается, что Пентагон имеет проблемы с недостатком запасных частей, из-за чего в 30% случаев F-35 не могли совершать полеты с мая по ноябрь 2018 года. Еще одна проблема – недостатки информационной технологической системы, которая нужна для поддержания работы истребителей. По данным Счетной палаты, в этой программе были обнаружены неточности.

В июле сообщалось, что Пентагону на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов из-за "потенциального применения санкций" в отношении неуказанных зарубежных стран. Речь, предположительно, шла о Турции.

Сообщалось также, что военные чиновники США разработали план по вытеснению Турции из кооперации по созданию F-35, по которому средства, предназначенные на закупку запчастей у турецких компаний, должны были быть перераспределены.

Сергей Гурьянов