Система контроля над вооружениями нуждается в полной переработке в связи с новыми реалиями - академик Рогов

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года.

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Появившиеся новые технологии в военной области и новые центры ядерной силы вызывают необходимость заново изобрести систему контроля над вооружениями, считает академик Сергей Рогов.

Выступая на общем собрании Академии наук, Рогов заявил, что возможная отсрочка решения вопроса об СНВ-3 до 2026 года дала бы возможность подумать о новой системе контроля над вооружениями.

По его словам, в связи с этим "необходимо заново приступить к изобретению системы контроля над вооружениями".

"Эта система должна учитывать и геополитические изменения. Раньше только две сверхдержавы - США и СССР практически выступали в качестве основы для контроля за вооружением. А сейчас появились новые районы, такие как Китай, Индия и другие центры ядерной силы", - пояснил академик.

"Но это еще не все. Эта новая система должна учитывать и новые технологии. Сейчас существуют неядерные системы, которые могут поражать стратегические объекты, а в перспективе - и объекты в космосе. Кроме того, есть поражающие киберсистемы. Все это должно учитываться при создании новой системы контроля над вооружениями по завершении действия СНВ-3", - отметил Рогов.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года.