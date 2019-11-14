Войти
Военное обозрение

Пентагон намерен перебросить в Европу дополнительные истребители F-35

442
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны США намерено в ближайшие несколько лет направить на территорию Европы дополнительные истребители пятого поколения F-35 в рамках программы по "сдерживанию России" и подготовки партнеров по НАТО к "новым методам ведения войны". Об этос сообщает Fox News со ссылкой на заявления генерала ВВС США Джеймса Холмса.

По словам генерала, Пентагон намерен в течение ближайших лет направить в Европу дополнительно 50 истребителей F-35, чтобы вместе с партнерами по НАТО довести общее количество истребителей пятого поколения до ста или выше и применять для "сдерживания России".

К тому моменту, как наши самолёты туда прибудут, в Европе с учётом наших европейских партнёров будет уже более 100 F-35. Мы присоединимся к нашим европейским партнёрам, у которых уже имеются собственные F-35

- заявил Холмс.

По данным канала, полностью передислокация истребителей будет закончена в начале 2020-х годов, в настоящее время проводится подготовка к их переброске. Места новой дислокации не указываются, но с большой долей вероятности это будет Прибалтика или страны Восточной Европы, расположенные поближе к российской границе.

Предполагается, что американские пилоты F-35 будут осуществлять подготовку и нести службу совместно с европейскими союзниками, что в целом даст США и НАТО "целый ряд" новых вариантов ударных операций с целью "предотвращения потенциального наступления со стороны России".

По убеждению автора статьи,

F-35 не только обладает технологиями незаметности пятого поколения, но и оснащён не имеющими аналогов системами наведения беспрецедентной дальности и новыми видами вооружения воздушного боя, а также обладает по аналогии с беспилотными аппаратами способностью вести наблюдение за районами боевых действий и осуществлять там целеуказание

Также не исключается вооружение F-35 ядерным оружием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
05.07.2019
Американский генерал описал ответ США на "ядерную атаку" России
21.06.2019
Оружие "гибридной войны": в США осознали опасность С-400
21.01.2019
Проблемы обороны Дальнего Востока по-прежнему существуют
16.07.2015
Россия против Китая: борьба за господство на рынке вооружений ("The National Interest", США)
14.07.2014
Новый раунд противостояния
04.03.2009
Rule, Britannia! Великобритания уступает военное превосходство своей бывшей колонии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:29
  • 29
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:21
  • 10
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины