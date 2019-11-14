Пентагон намерен перебросить в Европу дополнительные истребители F-35

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Министерство обороны США намерено в ближайшие несколько лет направить на территорию Европы дополнительные истребители пятого поколения F-35 в рамках программы по "сдерживанию России" и подготовки партнеров по НАТО к "новым методам ведения войны". Об этос сообщает Fox News со ссылкой на заявления генерала ВВС США Джеймса Холмса.

По словам генерала, Пентагон намерен в течение ближайших лет направить в Европу дополнительно 50 истребителей F-35, чтобы вместе с партнерами по НАТО довести общее количество истребителей пятого поколения до ста или выше и применять для "сдерживания России".

К тому моменту, как наши самолёты туда прибудут, в Европе с учётом наших европейских партнёров будет уже более 100 F-35. Мы присоединимся к нашим европейским партнёрам, у которых уже имеются собственные F-35

- заявил Холмс.

По данным канала, полностью передислокация истребителей будет закончена в начале 2020-х годов, в настоящее время проводится подготовка к их переброске. Места новой дислокации не указываются, но с большой долей вероятности это будет Прибалтика или страны Восточной Европы, расположенные поближе к российской границе.

Предполагается, что американские пилоты F-35 будут осуществлять подготовку и нести службу совместно с европейскими союзниками, что в целом даст США и НАТО "целый ряд" новых вариантов ударных операций с целью "предотвращения потенциального наступления со стороны России".

По убеждению автора статьи,

F-35 не только обладает технологиями незаметности пятого поколения, но и оснащён не имеющими аналогов системами наведения беспрецедентной дальности и новыми видами вооружения воздушного боя, а также обладает по аналогии с беспилотными аппаратами способностью вести наблюдение за районами боевых действий и осуществлять там целеуказание

Также не исключается вооружение F-35 ядерным оружием.