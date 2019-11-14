Впервые новейшая спецтехника РХБЗ применялась для проведения полной специальной обработки ПГРК "Ярс" [+ ВИДЕО]

В преддверии дня РХБЗ стратегические ракетчики впервые применили новейшую специальную технику – унифицированные тепловые машины УТМ-80М - при выводе ракетного полка ПГРК "Ярс" на маршруты боевого патрулирования.

При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение незаконными вооруженными формированиями (НВФ) химического оружия.

"Диверсанты" применили боеприпасы, снаряжённые стойкими отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Группы обозначения ДРФ действовали в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок "Ярс".

Военнослужащие РВСН отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения "диверсантов". Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

Подразделения РХБ-защиты на машинах химической разведки РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиационного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.

При выполнении задач по дегазации и специальной очистке, а также аэрозольной маскировке полевых позиций были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ.

Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Всего в ходе учений подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки ПГРК.