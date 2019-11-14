Войти
Независимое военное обозрение

Впервые новейшая спецтехника РХБЗ применялась для проведения полной специальной обработки ПГРК "Ярс" [+ ВИДЕО]

495
0
0
Кадр из видео
Кадр из видео.

В преддверии дня РХБЗ стратегические ракетчики впервые применили новейшую специальную технику – унифицированные тепловые машины УТМ-80М - при выводе ракетного полка ПГРК "Ярс" на маршруты боевого патрулирования.

При совершении марша ПГРК "Ярс" на полевые позиции в Свердловской области подразделения обеспечения и охраны получили вводную, предусматривающую применение незаконными вооруженными формированиями (НВФ) химического оружия.

"Диверсанты" применили боеприпасы, снаряжённые стойкими отравляющими веществами на дальних подступах к полевым позициям. Группы обозначения ДРФ действовали в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок "Ярс".



Военнослужащие РВСН отработали специальную комплексную задачу по отражению нападения "диверсантов". Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

Подразделения РХБ-защиты на машинах химической разведки РХМ-6 осуществили забор проб воздуха, грунта, воды и провели оцепление зоны условного радиационного заражения, осуществили комплекс практических мероприятия по обеззараживанию местности и дорог.

При выполнении задач по дегазации и специальной очистке, а также аэрозольной маскировке полевых позиций были использованы авторазливочные станции АРС-14КМ.



Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована машина тепловой обработки УТМ-80М, которая позволила в кратчайшие сроки обработать автономные пусковые установки.

Всего в ходе учений подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку свыше 100 единиц техники, включая пусковые установки ПГРК.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Проекты
Военные учения
ПГРК
Химоружие
ЯО
Похожие новости
14.11.2019
Ракетчики успешно применили новые способы дезактивации ПГРК "Ярс"
14.11.2019
Новейшую спецтехнику РХБЗ впервые применили для полной спецобработки "Ярсов"
09.06.2018
"Ярсы" отработали боевое дежурство на условной зараженной местности
31.08.2017
Ракетные полки в 20 регионах привлекли к учениям по борьбе с диверсантами
31.08.2017
Экипажи "Ярсов" преодолели "зараженные" химикатами участки под Ивановом и Новосибирском
26.08.2016
В РВСН началось оперативно-специальное учение сил и средств звеньев подсистемы ЕСВОП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.11 12:40
  • 31
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 14.11 12:39
  • 11
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 14.11 12:21
  • 3
"Сухой" над водой: Дальний Восток защитят самолёты с ракетами-убийцами
  • 14.11 12:18
  • 2
"Папанин" для Арктики: в России создан боевой ледокол
  • 14.11 11:59
  • 3
СМИ: Первые ракеты с "Авангардом" начнут дежурство в ближайшие недели
  • 14.11 11:35
  • 19
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 14.11 10:54
  • 2
Сколько тратят государства на космос.
  • 14.11 10:29
  • 1
Новая огнеметная система пройдет по брусчатке Красной площади
  • 14.11 09:44
  • 2
Бомбардировочный авиаполк Су-34 на Дальнем Востоке вооружили ПКР Х-35У
  • 14.11 09:10
  • 39
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 14.11 08:28
  • 2
В России разработали спутник для сжигания космического мусора солнечными лучами
  • 14.11 07:51
  • 4
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 14.11 07:36
  • 8
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 14.11 06:39
  • 1
Памятная бигдата: генералам поможет искусственный интеллект
  • 14.11 06:05
  • 1
В России назвали самые продвинутые технологии Украины