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Министр обороны провел заседание Оргкомитета по подготовке Международного военно-технического форума "Армия-2020"

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ЦАМТО, 13 ноября. В Национальном центре управления обороной страны под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Оргкомитета по подготовке и проведению шестого Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Планируется, что он пройдет 23-29 августа в подмосковной Кубинке.

Открывая заседание, министр обороны отметил, что результаты юбилейного, пятого форума по всем показателям превысили прошлогодние.

Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1300 предприятий и организаций, представивших свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Знаковым событием стало подписание 46 государственных контрактов на общую сумму свыше триллиона рублей.

С размахом прошли демонстрационные показы новейшей военной техники в сухопутном, водном и авиационном кластерах – на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

В мероприятиях приняли участие представители 120 государств, в том числе более 40 делегаций высокого уровня.

"Сегодня мы начинаем работу по подготовке форума "Армия-2020". Она потребует четкого взаимодействия самых разных структур и ведомств. Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми", – подчеркнул министр обороны.

Как пояснил Сергей Шойгу, "такой формат позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч".

"Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", – заявил министр обороны.

В ходе заседания был рассмотрен план предстоящей работы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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