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ЦАМТО

Вооруженные силы России к маю 2020 года получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

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ЦАМТО, 13 ноября. Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в ВС РФ к маю 2020 года. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне должна завершиться разработка тяжелой огнеметной системы ТОС-2 и осуществлена ее поставка в войска. Планируется, что эта боевая машина примет участие в параде на Красной площади", – сказал И.Кириллов.

Как отмечает "РИА Новости", ранее о разработке "Тосочки" заявлял Юрий Борисов, с ноября 2012 по май 2018 года замминистра обороны. Впоследствии генконструктор предприятия-разработчика этих машин НПО "Сплав" Николай Макаровец (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") заявил "РИА Новости", что у этой системы, в отличие от "Солнцепека", будет колесное шасси. Такое решение разработчики приняли с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем (на гусеничном шасси) в пустынных зонах.

В интервью газете "Красная звезда" И.Кириллов сообщил, что "всего в текущем году войска должны получить более 350 ед. специальной техники, среди которых термодымовые машины ТДА-3, комплексы дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУД, контрольно-распределительные пункты КРПП-2, универсальные станции специальной обработки УССО, универсальные тепловые машины УТМ-80М".

Кроме того, по его словам, "сейчас ведется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса РХБ защиты нового поколения. В его состав войдут наземные роботизированные платформы и беспилотные летательные аппараты вертолетного и самолетного типов. Комплекс будет предназначен для выполнения всего комплекса мероприятий по ведению РХБ разведки на местности и проведения мероприятий по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а также аварий на РХБ опасных объектах в мирное время".

И.Кириллов также напомнил, что "в рамках экспозиции "Армия России – завтра" Международного военно-технического форума была впервые продемонстрирована новейшая машина РХБ разведки на новом базовом шасси. Ее применение обеспечит повышение оперативности, достоверности и полноты выявления радиационной, химической и биологической обстановки за счет увеличения скорости ведения разведки и качества сбора, обработки и передачи данных в систему управления войсками".

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