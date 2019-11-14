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Два новейших больших гидрографических катера начали переход в Новороссийск для проведения испытаний

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 13 ноября. Два БГК проекта 23040Г "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник", построенные для гидрографической службы ВМФ России на предприятии "Нижегородский Теплоход", начали переход в Новороссийск, где они пройдут все этапы испытаний.

Оба катера выполнены по проекту 23040Г. Данный проект разработан на основе базового проекта 23040 собственной разработки завода "Нижегородский Теплоход" в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ. БГК "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" после заводских ходовых испытаний и государственных испытаний будут зачислены в состав ВМФ приказом Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и будут нести службу на Черноморском флоте.

В рамках выполнения контракта, заключенного заводом "Нижегородский теплоход" и Министерством обороны РФ, завод должен построить еще два катера проекта 23040Г.

Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для выполнения широкого спектра гидрографических задач. Среди них:

– высокоточная площадная съемка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 м и съемка рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 м;

– обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ);

– постановка/съемка всех типов ППЗ весом до 1,7 т и длиной до 6,5 м;

– доставка личного состава, продовольствия,

– доставка ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования;

– навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций;

– лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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