В Пентагоне рассказали, когда Китай обгонит США по числу боевых самолётов

Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне вышел доклад, посвящённый положению дел в американской военной авиации и авиационной промышленности. В докладе идёт сравнение ВВС (и других силовых структур, в которых используется боевая авиация) США с ВВС зарубежных стран.

В докладе говорится о том, что на сегодняшний день Соединённые Штаты занимают первое место в мире по числу единиц боевой авиации. Исследовательская группа Пентагона сообщает, что в США на сегодняшний день около 2,7 тысяч боевых самолётов различных модификаций, из которых "в строю" около 1,4 тысячи. Общее число учитывает и те боевые самолёты, которые выведены из состава ВВС (ВМС, Корпуса морской пехоты), но пока не "распилены".

На втором месте, по данным Пентагона, находится Россия – около 1,6 тыс. боевых самолётов. Третье место отдано КНР с отметкой в 1,57 тыс. О том, сколько самолётов из этого числа в строю у РФ и у Китая, не сообщается.

Эти оценки немного отличаются от того, что по итогам 2018 года публиковали британский исследовательский центр "Air Power". Британцы в своём рейтинге второе место по числу боевых самолётов отдали Китаю, Россию поставив на третье место.

Источник изображения: topwar.ru

Одним из основных направлений доклада Пентагона было касающееся вопроса возможной утраты мирового лидерства в плане обладания средствами боевой авиации. Аналитики американского военного ведомства дали прогноз о том, что при тех темпах строительства самолётов, которые демонстрирует сегодня Китай, имена эта страна может выйти в лидеры по числу боевых самолётов уже к 2030 году.

В самом Китае, реагируя на этот прогноз Пентагона, отметили, что "произойти выход КНР на первое место может и раньше 2030 года". При этом в Китае напомнили, что они сейчас продолжают работы по усовершенствованию самолётов нового поколения J-20 и по созданию "ещё более продвинутых истребителей J-31".