13 ноября - День войск радиационной, химической и биологической защиты России

13 ноября в российских Вооруженных силах отмечается памятная дата - День войск радиационной, химической и биологической защиты (Войск РХБЗ), установленный Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах РФ".

Военные химики появились в русской армии ещё в период Первой мировой войны. Первым учреждением Красной Армии, занимавшимся вопросами противохимической защиты, был Особый химический отдел (9 отдел) Главного артиллерийского управления рабоче-крестьянской Красной Армии. Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) считается 13 ноября 1918 года, когда приказом Революционного Военного Совета республики № 220 были образованы первые органы и подразделения химической защиты в действующей армии.

В годы Великой Отечественной войны химические войска активно участвовали в боевых действиях. Они уничтожали живую силу и технику врага огнемётно-зажигательными средствами, осуществляли маскировку своих войск и объектов тыла дымами и постоянно вели разведку в целях раскрытия планов противника к химическому нападению и своевременному предупреждению своих войск. За боевые заслуги тысячи воинов химических войск были награждены орденами и медалями, а 28-ми присвоено звание Героя Советского Союза.

В послевоенное годы химические войска продолжили свое развитие, с связи с требованиями времени. Принятие ядерного оружия на вооружение армий ряда стран, возможность применения ими новых высокотоксичных химических и биологических средств потребовали расширения круга задач, решаемых химическими войсками, увеличения их состава, совершенствования организационной структуры и технического оснащения.

В августе 1992 года химические войска получили свое современное название - войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Химические войска - специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий вооруженных сил. Современные войска РХБЗ состоят из подразделений и частей, выполняющих задачи по радиационной, химической и неспецифической биологической разведке, дезактивации, дегазации и дезинфекции вооружения, обмундирования, других материальных средств и местности. В них также входят подразделения, предназначенные для применения огнемётно-зажигательных средств и маскирующих дымов.