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Интерфакс-АВН

Министр обороны Украины заявил, что в следующем году будет разработана дорожная карта отмены срочной службы

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Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

Киев. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что модель срочной службы не имеет будущего на Украине и пообещал показать в следующем году дорожную карту отмены срочной службы.

"Честно говоря, я считаю, что эта модель не имеет будущего у нас. И это не только мое видение... В следующем году мы конкретную дорожную карту уже покажем, она будет параллельной - развития территориальной обороны и уменьшения, а потом, я надеюсь, и полной отмены срочной службы", - сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире "Армия FM" во вторник.

По его словам, срочная служба не является в Украине оптимальным вариантом формирования резерва, потому что сейчас призыв не формирует резерв, поскольку большая часть молодых людей, которые отслужили в армии во время срочной службы, не возвращаются в Вооруженные Силы.

В то же время министр подчеркнул важность развития концепции сильной территориальной обороны, которая должна защитить Украину от "самых худших сценариев".

"Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика, но они не хотят подписывать контракт и не видят себя все время в армии или военно-морских силах. То есть они хотят отдавать какую-то часть, согласны взяться за оружие и защищать страну в случае разрастания агрессии, но в то же время у них есть какая-то гражданская профессия, они хотят жить гражданской жизнью", - пояснил он.

Загороднюк также считает, что в данное время сформировался наиболее благоприятный климат для реформирования Вооруженных Сил.

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Украина
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