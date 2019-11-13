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Известия.ru

Глава Пентагона назвал сроки вывода американских войск из Сирии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Rodi Said

Вывод войск США из Сирии займет пару недель. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Пентагона Марк Эспер. Стенограмму разговора 12 ноября опубликовала пресс-служба военного ведомства.

"Мы всё еще выводим людей из северо-восточной Сирии. Так что процесс продолжается. Это займет, вероятно, пару недель или больше. Кто бы что ни говорил, но эти сообщения от анонимных высших армейских чинов, что мы собираемся оставить 950 человек, не точные, и я не знаю почему и кто распространяет это", — сказал Эспер.

Эспера также попросили прокомментировать заявление Комитета начальника штабов американских вооруженных сил Марка Милли, который заявил, что армия США оставит в Сирии 500–600 человек. Глава Пентагона заявил, что такая цифра обусловлена ежедневным изменением численности американского контингента в Сирии.

Ранее, 6 ноября СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Предполагается, что численность миссии составит минимум 800 человек.

7 ноября издание Foreign Policy сообщило о том, что на территории Сирии останется около 900 американских военных — войска гарнизона аль-Танф и военные для охраны нефтяных месторождений.

О выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии глава Пентагона Марк Эспер заявлял еще 13 октября, однако к концу октября СМИ сообщали о сокращении числа войск США в Сирии всего на 100 человек. 7 ноября председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США контр-адмирал Уильям Бирн заявил о выводе большей части вооруженных сил и техники из района Кобани в Сирии.

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Страны
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд
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