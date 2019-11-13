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Интерфакс-АВН

РФ создаст в Египте центры обслуживания боевой техники национальных Вооруженных сил - глава Минобороны республики

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МиГ-29М2
Первый истребитель МиГ-29М2, изготовленный для ВВС Египта (бортовой номер "811"), 31.03.2017.
Источник изображения: Дмитрий Терехов / MenaDefense

Российская армия направила в Египет своих специалистов для сотрудничества в области совместного производства техники

Каир. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за готовность содействовать в строительстве на территории республики центров обслуживания боевой техники египетской армии.

"Хочу выразить свою благодарность за помощь в техническом обслуживании техники и вооружения египетской армии, которые находятся на территории Арабской Республики Египет. И товарищ министр проявил готовность для создания с помощью Российской Федерации центров для технического обслуживания вооружения и военной техники", - сказал Заки на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Каире во вторник.

По его оценке, эта помощь является для Египта "большой честью".

"Потому что вы хотите помочь нам на фоне опыта, который вы приобрели во время борьбы с терроризмом в Сирии. (. . .) Российская армия направила нам своих специалистов для поддержки в области совместного с Российской Федерацией сотрудничества в производстве военной техники. Это большая честь для нас, потому что вы сами приняли это решение", - сказал Заки.

Он также отметил плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество силовых ведомств двух стран в противостоянии общим опасностям и угрозам.

Заки выразил признательность своему российскому коллеге за конструктивное сотрудничество.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Сирия
Персоны
Шойгу Сергей
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