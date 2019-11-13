На верфи Huntington Ingalls Industries заложен киль эсминца (DDG-125) "Джек Лукас" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 12 ноября. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся 7 ноября на предприятии Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (шт.Миссисипи) церемонии закладки киля эсминца УРО (DDG-125) "Джек Лукас" класса "Арли Берк" для ВМС США.

(DDG-125) "Джек Лукас" является пятым из пяти эсминцев класса "Арли Берк", контракт на постройку которых был заключен с HII в июне 2013 года. DDG-125 станет 75-м эсминцем класса "Арли Берк", а также первым кораблем версии "Флай.3" (Flight III), которая будет оснащена новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на кораблях класса "Арли Берк" предыдущих модификаций.

Резки стали для постройки (DDG-125) "Джек Лукас" началась 7 мая 2018 года.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, вести борьбу с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной/противоракетной обороны.

До настоящего времени Huntington Ingalls Industries (HII) поставила ВМС США 31 эскадренный миноносец серии "Арли Берк". В стадии строительства на предприятии HII в Паскагуле находятся еще три корабля серии, включая "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121) и "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123).