Войти
ЦАМТО

На верфи Huntington Ingalls Industries заложен киль эсминца (DDG-125) "Джек Лукас" класса "Арли Берк"

351
0
0
Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125)
Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125).
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 12 ноября. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся 7 ноября на предприятии Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (шт.Миссисипи) церемонии закладки киля эсминца УРО (DDG-125) "Джек Лукас" класса "Арли Берк" для ВМС США.

(DDG-125) "Джек Лукас" является пятым из пяти эсминцев класса "Арли Берк", контракт на постройку которых был заключен с HII в июне 2013 года. DDG-125 станет 75-м эсминцем класса "Арли Берк", а также первым кораблем версии "Флай.3" (Flight III), которая будет оснащена новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на кораблях класса "Арли Берк" предыдущих модификаций.

Резки стали для постройки (DDG-125) "Джек Лукас" началась 7 мая 2018 года.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, вести борьбу с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной/противоракетной обороны.

До настоящего времени Huntington Ingalls Industries (HII) поставила ВМС США 31 эскадренный миноносец серии "Арли Берк". В стадии строительства на предприятии HII в Паскагуле находятся еще три корабля серии, включая "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121) и "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
HII
Ingalls
Похожие новости
31.07.2019
ВМС США приняли на вооружение эсминец DDG-117 "Пол Игнасиус" класса "Арли Берк"
27.02.2019
Huntington Ingalls Industries передала ВМС США эсминец DDG-117 "Пол Игнасиус" класса "Арли Берк"
11.10.2018
На верфи Huntington Ingalls Industries состоялась церемония крещения эсминца DDG-121 класса "Арли Берк"
20.11.2017
ВМС США передан эсминец УРО (DDG-114) "Ральф Джонсон" класса "Арли Берк"
12.04.2017
На верфи «Хантингтон ингаллс индастриз» состоялась церемония крещения эсминца DDG-117 «Пол Игнасиус»
17.09.2013
Начато строительство эсминца Ralph Johnson (DDG-114)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35