Спецназ ВВО вместе с китайскими коллегами примет участие в ликвидации "городских" террористов

Сводная группа специального назначения состоящая из военнослужащих Восточного военного округа направилась в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН.

Российские спецназовцы отработают порядок действий в городских условиях, передвижение по улицам, перемещения внутри зданий, в том числе при применении условным противником отравляющих веществ.

Активная фаза учений запланирована на вторую половину ноября.

В дальнейшем российские спецназовцы совместно с группами других стран-участниц учения, будут выполнять специальные задачи по освобождению "заложников" в административных зданиях, автобусах, пассажирских самолётах, захваченных "террористами".

Ранее отмечалось, что представители полицейского спецназа России и Китая приступили к совместным тренировкам по борьбе с террористами.