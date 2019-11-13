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Спецназ ВВО вместе с китайскими коллегами примет участие в ликвидации "городских" террористов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сводная группа специального назначения состоящая из военнослужащих Восточного военного округа направилась в Китай для участия в международных антитеррористических учениях стран АСЕАН.

Российские спецназовцы отработают порядок действий в городских условиях, передвижение по улицам, перемещения внутри зданий, в том числе при применении условным противником отравляющих веществ. 

Активная фаза учений запланирована на вторую половину ноября.

В дальнейшем российские спецназовцы совместно с группами других стран-участниц учения, будут выполнять специальные задачи по освобождению "заложников" в административных зданиях, автобусах, пассажирских самолётах, захваченных "террористами".

Ранее отмечалось, что  представители полицейского спецназа России и Китая приступили к совместным тренировкам по борьбе с террористами.

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