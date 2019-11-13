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Интерфакс-АВН

Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер

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Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-09" на стартовый комплекс космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нур-Султан. 12 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Казахстан готов направить порядка $330 млн на реализацию проекта по созданию ракетно-космического комплекса "Байтерек" и реконструкцию Гагаринского старта на Байконуре, заявил премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В апреле текущего года в рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным было поручено совместно продолжить реализацию масштабного проекта на космодроме "Байконур" - экологически безопасного космического ракетного комплекса "Байтерек"", - сказал Мамин, выступая во вторник в столице Казахстана на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики - 2019".

По инициативе российской стороны проекту планируется дать имя "Назарбаевский старт".

Начало реализации проекта запланировано "в самое ближайшее время" - отметил Мамин, добавив, что ведется также проработка проекта по модернизации стартовой площадки номер один "Гагаринский старт" на космодроме Байконур".

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Байконур
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1 комментарий
№1
13.11.2019 09:02
Цитата, q
По инициативе российской стороны проекту планируется дать имя "Назарбаевский старт".
И смех, и грех.
+1
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