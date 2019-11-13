В РФ прокомментировали слова Помпео о вооружении Украины для "борьбы с русскими"

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Американский госсекретарь Майк Помпео в одном из интервью, назвав складывающую на Украине ситуацию проектом США, отметил, что Штаты поставляют Киеву оружие, чтобы тот мог "сражаться с русскими". Помпео напомнил о поставках различных видов вооружений, включая недавно прибывшие в порт Одесской области списанные американские катера класса "Айленд".

Заявление главы Госдепа по поводу оказываемой США военной помощи Украине для "борьбы с русскими", прокомментировали в Российской Федерации.

В интервью Russia Today депутат Госдумы РФ Александр Шерин отметил следующее:

Они начинают немного забываться и говорить все то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало.

На самом деле, в США действительно полностью перестали контролировать свою риторику. Ведь само заявление по поводу "сражаться с русскими" выглядит провокационно – хотя бы по той причине, что на самой Украине проживают миллионы этнических русских. Одновременно слова госсекретаря Соединённых Штатов являются лишним доказательством того, что современная Украина является проектом США по превращению этой территории в агрессивно настроенную по отношении ко всему российскому и русскому среду. И, нужно признать, в существенной мере США этого удалось добиться – в первую очередь посредством откровенной пропаганды и киевской самоубеждённости в том, что Украина "воюет с Россией".