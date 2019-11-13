Войти
Вестник Мордовии

Более 30 штук в войсках: в чем уникальность БПДМ "Тайфун-М" на базе БТР-82

421
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

В соединения РВСН перевооружаемых на ракетные комплексы "Ярс" продолжаются поступление новейших боевых противодиверсионных машин (БПДМ) "Тайфун-М". Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Всего за 5 лет было получено более трех десятков машин. До конца текущего года в РВСН прибудут еще 5 БПДМ. В 2020 году запланирована поставка еще нескольких единиц.

БПДМ "Тайфун-М" создана в интересах Ракетных войск стратегического назначения на основе БТР-82.

Эта бронемашина предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность данной машины заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, имеет возможности по обнаружению противника на дальности до пяти километров.

Наряду с БПДМ в войска поступает уникальный тренажёр для обучения личного состава подразделений охраны и разведки ее применению, что позволяет находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажер дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа "Тайфун-М"- от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Проекты
2020-й год
БПЛА
Тайфун
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
02.06.2017
Соединения РВСН получают противодиверсионные машины "Тайфун-М" для охраны ракетного комплекса "Ярс"
11.01.2017
В РВСН поступают новейшие боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М»
11.01.2017
Поставки в РВСН боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М" и их тренажеров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35