Более 30 штук в войсках: в чем уникальность БПДМ "Тайфун-М" на базе БТР-82

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В соединения РВСН перевооружаемых на ракетные комплексы "Ярс" продолжаются поступление новейших боевых противодиверсионных машин (БПДМ) "Тайфун-М". Об этом сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

Всего за 5 лет было получено более трех десятков машин. До конца текущего года в РВСН прибудут еще 5 БПДМ. В 2020 году запланирована поставка еще нескольких единиц.

БПДМ "Тайфун-М" создана в интересах Ракетных войск стратегического назначения на основе БТР-82.

Эта бронемашина предназначена для ведения разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Уникальность данной машины заключается в ее оснащении комплексом разведывательных средств, в том числе беспилотным летательным аппаратом, имеет возможности по обнаружению противника на дальности до пяти километров.

Наряду с БПДМ в войска поступает уникальный тренажёр для обучения личного состава подразделений охраны и разведки ее применению, что позволяет находить диверсионные группы в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств.

Благодаря многофункциональности тренажер дает возможность осуществлять подготовку всего экипажа "Тайфун-М"- от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения.