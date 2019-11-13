В Госдуме оценили слова Помпео об оружии для "борьбы с русскими"

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о поставках американского оружия Украине для "борьбы с русскими" говорит о вседозволенности Вашингтона. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, заявление Помпео еще раз подтверждает, что США не останавливаются ни перед договоренностями, ни перед международными институтами.

"В этой вседозволенности они начинают немного забываться и говорить всё то, что, наверно, уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не озвучивало", — цитирует депутата RT.

При этом Шерин выразил сомнение, что международное сообщество как-то отреагирует на действия Вашингтона, хотя стоило бы провести расследование и сделать выводы.

"Американцы понимают, что сегодня никакого международного сообщества, которое могло бы повлиять на них, не существует", — добавил политик.

11 ноября Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие для "борьбы против русских", в то время как предыдущие власти "отправили украинцам одеяла".

На Украине с 2014 года продолжается вооруженный конфликт между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. При этом Киев возлагает ответственность за ситуацию на Россию.

В то же время американцы начали активно оказывать военную помощь Киеву сразу после начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия Украине, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а поставки летального оружия обострят ситуацию в Донбассе.