Россия – главный противник США, пишет "Соху", тем не менее Америка не решается нанести по ней удар. У Пентагона нет права на ошибку в отношении России, заявили американские военные, ведь ее ядерного оружия хватит на то, чтобы уничтожить Штаты минимум 10 раз.

Окончание холодной войны вовсе не означает, что только США занимают доминирующее положение в мире. По мнению некоторых американских экспертов, у Соединенных Штатов появился очередной соперник. Это Россия. Ее сила колоссальна. Если она пустит в оборот все имеющееся у нее ядерное оружие, она сможет минимум 10 раз уничтожить территорию Соединенных Штатов. В отношении России Пентагон и американские военные заявили: нельзя действовать опрометчиво, ведь это главный противник Соединенных Штатов.

Хотя Россия унаследовала большую часть ядерного оружия Советского Союза, даже в то время она могла сравнять территорию США с землей 10 раз и более. Несмотря на то, что сейчас Россия все еще относительно слаба, и она определенно не является противником Соединенных Штатов в плане обычных вооруженных сил, тем не менее страна уделяет большое внимание и постоянно модернизирует свой ядерный арсенал. Даже несмотря на то, что США значительно усилили свою систему противоракетной обороны, если начнется война, Соединенные Штаты могут быть уничтожены минимум 10 раз.

Несмотря на слабость России, она по-прежнему ведет себя жестко по отношению к Соединенным Штатам, отчего те пребывают в состоянии оцепенения. Россия заявляет, что, если США попытаются уничтожить ее любым другим способом, это обречет весь мир на уничтожение. Конечно, это не пустые слова. Ядерный арсенал России - тому доказательство.

В конце концов, у России есть не только ядерные боеголовки, но и средства их доставки, а также стартовые площадки для ядерного оружия, в том числе самолеты Ту-160, большое количество баллистических ракет стратегического назначения, площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии "Борей". Если между Россией и США действительно начнется война, кто победит или проиграет в кратчайшие сроки - неизвестно. Хотя в долгосрочной перспективе может победить армия США, но цена победы определенно не стоит того.

Именно поэтому Америка, несмотря на свои действия в Сирии и на Украине, не решается нанести удар по России. Хотя страны НАТО во главе с США надеются, что Россия снова начнет приходить в упадок, они никогда не смогут использовать военные средства для достижения этой цели. Хотя Россия и слаба, ядерное оружие, находящееся в ее руках, все же может быть использовано. Если они не хотят погибнуть вместе, страны НАТО должны быть очень осторожны в применении силы, иначе это приведет к катастрофе.

Конечно, под руководством Путина Россия начала подниматься. Несмотря на то, что она подверглась давлению ряда западных стран во главе с Соединенными Штатами, Россия решила сотрудничать с Китаем для того, чтобы совместно противостоять угрозе со стороны НАТО. При нынешней глобальной ситуации и снижению влияния Соединенных Штатов Россия в будущем может восстановить свое превосходство.