Войти
ИноСМИ

Sohu (Китай): Россия – главный противник США. Она может уничтожить Америку 10 раз, поэтому Пентагон не будет действовать опрометчиво

426
0
0
Участники акции против ракетных ударов по Сирии
Участники акции против ракетных ударов по Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Полегенько

Россия – главный противник США, пишет "Соху", тем не менее Америка не решается нанести по ней удар. У Пентагона нет права на ошибку в отношении России, заявили американские военные, ведь ее ядерного оружия хватит на то, чтобы уничтожить Штаты минимум 10 раз.

Окончание холодной войны вовсе не означает, что только США занимают доминирующее положение в мире. По мнению некоторых американских экспертов, у Соединенных Штатов появился очередной соперник. Это Россия. Ее сила колоссальна. Если она пустит в оборот все имеющееся у нее ядерное оружие, она сможет минимум 10 раз уничтожить территорию Соединенных Штатов. В отношении России Пентагон и американские военные заявили: нельзя действовать опрометчиво, ведь это главный противник Соединенных Штатов.

Хотя Россия унаследовала большую часть ядерного оружия Советского Союза, даже в то время она могла сравнять территорию США с землей 10 раз и более. Несмотря на то, что сейчас Россия все еще относительно слаба, и она определенно не является противником Соединенных Штатов в плане обычных вооруженных сил, тем не менее страна уделяет большое внимание и постоянно модернизирует свой ядерный арсенал. Даже несмотря на то, что США значительно усилили свою систему противоракетной обороны, если начнется война, Соединенные Штаты могут быть уничтожены минимум 10 раз.

Несмотря на слабость России, она по-прежнему ведет себя жестко по отношению к Соединенным Штатам, отчего те пребывают в состоянии оцепенения. Россия заявляет, что, если США попытаются уничтожить ее любым другим способом, это обречет весь мир на уничтожение. Конечно, это не пустые слова. Ядерный арсенал России - тому доказательство.

В конце концов, у России есть не только ядерные боеголовки, но и средства их доставки, а также стартовые площадки для ядерного оружия, в том числе самолеты Ту-160, большое количество баллистических ракет стратегического назначения, площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии "Борей". Если между Россией и США действительно начнется война, кто победит или проиграет в кратчайшие сроки - неизвестно. Хотя в долгосрочной перспективе может победить армия США, но цена победы определенно не стоит того.

Именно поэтому Америка, несмотря на свои действия в Сирии и на Украине, не решается нанести удар по России. Хотя страны НАТО во главе с США надеются, что Россия снова начнет приходить в упадок, они никогда не смогут использовать военные средства для достижения этой цели. Хотя Россия и слаба, ядерное оружие, находящееся в ее руках, все же может быть использовано. Если они не хотят погибнуть вместе, страны НАТО должны быть очень осторожны в применении силы, иначе это приведет к катастрофе.

Конечно, под руководством Путина Россия начала подниматься. Несмотря на то, что она подверглась давлению ряда западных стран во главе с Соединенными Штатами, Россия решила сотрудничать с Китаем для того, чтобы совместно противостоять угрозе со стороны НАТО. При нынешней глобальной ситуации и снижению влияния Соединенных Штатов Россия в будущем может восстановить свое превосходство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
14.03.2018
Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
01.06.2015
Страшилки с душком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35