Помпео рассказал о поставках оружия на Украине для "борьбы с русскими"

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие для "борьбы против русских". Об этом в интервью телеканалу WCSC-TV заявил госсекретарь США Майк Помпео. Стенограмма беседы была опубликована в понедельник, 11 ноября, на сайте Госдепартамента.

"Президент [США Дональд Трамп] хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили системы оборонительного оружия народу Украины. Предыдущая администрация решила этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, что администрация сделала со своей политикой в отношении Украины", — сказал Помпео.

Его также попросили прокомментировать ситуацию вокруг импичмента Трампа после телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Помпео отметил, что в Белом доме хотели уменьшить масштабы коррупции, существующей на Украине, и у Зеленского была возможность посодействовать этому.

После госпереворота в 2014 году Украина активизировала военное сотрудничество с Соединенными Штатами. Американцы приступили к военной помощи Киеву сразу после начала силовой операции в Донбассе. В 2017 году США одобрили поставки оружия Украине, включая Javelin. Администрация бывшего американского лидера Барака Обамы, несмотря на просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. В свою очередь, Россия считает, что это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.

В июне этого года сенат конгресса США одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине, в том числе на покупку летального оружия. В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал о просьбе Киева продать больше Javelin.