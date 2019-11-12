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Интерфакс-АВН

Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400 - СМИ

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Дубай. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану послание, в котором предупредил его о скором введении санкций за покупку российских ЗРС С-400, если Анкара не примет условий Вашингтона, пишет в понедельник ближневосточный информационный портал Middle East Eye.

По данным портала, послание было направлено еще на прошлой неделе, однако известно стало о нем лишь сейчас.

Согласно источникам портала, Трамп также сообщил, что Турцию могут обратно включить в партнерскую программу по созданию истребителя-бомбардировщика F-35, если Анкара согласится не разворачивать системы С-400 и даст обещание не закупать российское вооружение в будущем.

Накануне в интервью американскому телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что "если Турция действительно получит С-400, вполне вероятно, она попадет под санкции, обусловленные законом CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций)".

"Мы ясно донесли до президента Турции Эрдогана, что в НАТО нет места для С-400, нет места для значительных закупок российского вооружения. Это послание будет четко донесено до президента, когда мы встретим его в Вашингтоне", - отметил советник президента США.

Ожидается, что Эрдоган встретится с президентом США в Вашингтоне в среду, и что тема С-400 станет основной на этой встрече, даже при том, что США и Турция не могут прийти к согласию по ряду других вопросов, в том числе из-за действий Анкары на севере Сирии, где турецкая армия противостоит силам курдов, которых до недавних пор поддерживали США.

Ранее США в связи с закупками Турцией российских ЗРС С-400 исключили Анкару из программы производства истребителей-бомбардировщиков F-35.

Первая партия российских ЗРС была поставлена Турции в июле текущего года, несмотря на активное противодействие со стороны Соединенных Штатов.

1 ноября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт по поставку Турции всех элементов систем ПВО С-400 Россия выполнила досрочно.

"Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию", - сказал Михеев.

23 октября Михеев сказал "Интерфаксу", что Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки С-400.

"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", - сказал Михеев. "На завершающем этапе уже программа локализации", - добавил он, не став раскрывать детали по вопросу о локализации производства по контракту на поставку С-400 Турции.

В конце июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий.

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРС С-400.

Михеев заявил "Интерфаксу" в октябре, что Турции поставлены все элементы С-400, включая ракеты.

Контракт оценивается в $2,5 млрд. Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.

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