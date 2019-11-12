Войти
ИноСМИ

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): он поднялся в небо 55 лет назад — история сверхзвукового самолета-разведчика

594
0
0
Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне
Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Статья посвящена 55-ой годовщине первого полета стратегического американского сверхзвукового самолета-разведчика Lockheed SR-71. Почему легендарный "Черный дрозд" стал исключительно музейным экспонатом — читайте в статье.

Во времена Холодной войны (между США и СССР с середины 40-х годов до начала 90-х прошлого века) приобрел известность американский разведывательный самолет Lockheed SR-71, который мог совершать полеты выше и быстрее любого другого самолета в мире. Свой первый полет сверхзвуковой разведчик ВВС США совершил ровно 55 лет назад, но до сих пор он занимает первое место среди самолетов с точки зрения скорости.

В конце 1950-х годов тайно спроектированный самолет сумел взлететь на максимальную высоту полета, а благодаря особенностям строения смог обойти управляемую ракету. По данным CNN, на сегодняшний день Lockheed SR-71 поддерживает самую высокую высоту горизонтального полета и максимальную скорость самолета.

Lockheed SR-71 был частью флота самолетов-шпионов, предназначенных для наблюдения за границами противника. В истории авиации США не было случаев, когда этот самолет был бы сбит или обнаружен, однако в то время еще не было ни спутников, ни дронов.

Lockheed SR-71 неофициально был назван "Blackbird" (с англ. - "Чёрный дрозд", "Чёрная птица") за свой внешний вид. Питер Мерлин, авиационный историк и автор книги "Проектирование и разработка Blackbird", считает, что Lockheed SR-71 "даже сегодня выглядит как самолет из будущего, хотя он был спроектирован в 1950-х годах".

Мерлин объяснил, что футуристический дизайн самолета и определенный изгиб фюзеляжа дает ему более органическую структуру.

В мае 1960 года американский самолет-шпион U-2 был сбит в советском воздушном пространстве во время аэрофотосъемки. Правительство США первоначально заявило, что это был беспризорный исследовательский самолет, но эта легенда рухнула после того, как советское правительство опубликовало фотографии захваченного пилота и оборудования для наблюдения, расположенного внутри самолета.

Этот инцидент имел немедленные дипломатические последствия во время Холодной войны и усилил необходимость в создании разведывательного самолета нового типа, который мог бы летать быстрее и выше. Мерлин отметил, что ЦРУ поставили задачу спроектировать такой самолёт, который "может лететь выше 90 тысяч футов или около того, на высокой скорости и будет невидимым для радаров".

Осуществление этот амбициозного проект выпало на долю Кларенса Келли Джонсона, одного из ведущих мировых конструкторов самолетов, и его секретного подразделения инженеров из Lockheed. Джонсон умер в 1990 году - именно в этот год самолеты Blackbird были сняты со службы.

30 апреля 1962 года "Черный дрозд" совершил свой первый полет. Было выпущено 13 самолетов этого класса в рамках сверхсекретной программы ЦРУ.

Поскольку самолет был спроектирован для полета со скоростью более 2 тысяч миль в час, трение о воздух вызвало бы перегрев фюзеляжа. Поэтому конструкторы изготовили его из титана, который может выдерживать высокие температуры, но является легче стали.

В 1976 году Lockheed SR-71 установил рекорд, который до сих пор не побит - летая на высоте 85,69 фута непрерывно и развивая максимальную скорость 2193,2 миль в час.

С появлением новых технологий, спутников-шпионов, беспилотных летательных аппаратов необходимость в развитии проекта по модернизации Lockheed SR-71 исчезла. В 1990 году попытка восстановить программу была прервана.

Последний полет SR-71 был осуществлен космическим агентством НАСА (NASA) в 1999 году, которое оперировало двумя оставшимися на ходу "Черными дроздами" для проведения высокоскоростных полетов на больших высотах. Сегодня Lockheed SR-71 исключительно музейный экспонат.


редакционная статья

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Проекты
БПЛА
Похожие новости
19.11.2018
Бесчеловечная угроза с неба
13.02.2014
Это вам не шашкой махать
08.11.2013
Наследник «Черного дрозда»
23.10.2012
И снова о перспективных разработках DARPA
06.06.2012
«Дрэгон» подкрался незаметно
17.04.2009
Я пришелец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 15:28
  • 1
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США