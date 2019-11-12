Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): он поднялся в небо 55 лет назад — история сверхзвукового самолета-разведчика

Статья посвящена 55-ой годовщине первого полета стратегического американского сверхзвукового самолета-разведчика Lockheed SR-71. Почему легендарный "Черный дрозд" стал исключительно музейным экспонатом — читайте в статье.

Во времена Холодной войны (между США и СССР с середины 40-х годов до начала 90-х прошлого века) приобрел известность американский разведывательный самолет Lockheed SR-71, который мог совершать полеты выше и быстрее любого другого самолета в мире. Свой первый полет сверхзвуковой разведчик ВВС США совершил ровно 55 лет назад, но до сих пор он занимает первое место среди самолетов с точки зрения скорости.

В конце 1950-х годов тайно спроектированный самолет сумел взлететь на максимальную высоту полета, а благодаря особенностям строения смог обойти управляемую ракету. По данным CNN, на сегодняшний день Lockheed SR-71 поддерживает самую высокую высоту горизонтального полета и максимальную скорость самолета.

Lockheed SR-71 был частью флота самолетов-шпионов, предназначенных для наблюдения за границами противника. В истории авиации США не было случаев, когда этот самолет был бы сбит или обнаружен, однако в то время еще не было ни спутников, ни дронов.

Lockheed SR-71 неофициально был назван "Blackbird" (с англ. - "Чёрный дрозд", "Чёрная птица") за свой внешний вид. Питер Мерлин, авиационный историк и автор книги "Проектирование и разработка Blackbird", считает, что Lockheed SR-71 "даже сегодня выглядит как самолет из будущего, хотя он был спроектирован в 1950-х годах".

Мерлин объяснил, что футуристический дизайн самолета и определенный изгиб фюзеляжа дает ему более органическую структуру.

В мае 1960 года американский самолет-шпион U-2 был сбит в советском воздушном пространстве во время аэрофотосъемки. Правительство США первоначально заявило, что это был беспризорный исследовательский самолет, но эта легенда рухнула после того, как советское правительство опубликовало фотографии захваченного пилота и оборудования для наблюдения, расположенного внутри самолета.

Этот инцидент имел немедленные дипломатические последствия во время Холодной войны и усилил необходимость в создании разведывательного самолета нового типа, который мог бы летать быстрее и выше. Мерлин отметил, что ЦРУ поставили задачу спроектировать такой самолёт, который "может лететь выше 90 тысяч футов или около того, на высокой скорости и будет невидимым для радаров".

Осуществление этот амбициозного проект выпало на долю Кларенса Келли Джонсона, одного из ведущих мировых конструкторов самолетов, и его секретного подразделения инженеров из Lockheed. Джонсон умер в 1990 году - именно в этот год самолеты Blackbird были сняты со службы.

30 апреля 1962 года "Черный дрозд" совершил свой первый полет. Было выпущено 13 самолетов этого класса в рамках сверхсекретной программы ЦРУ.

Поскольку самолет был спроектирован для полета со скоростью более 2 тысяч миль в час, трение о воздух вызвало бы перегрев фюзеляжа. Поэтому конструкторы изготовили его из титана, который может выдерживать высокие температуры, но является легче стали.

В 1976 году Lockheed SR-71 установил рекорд, который до сих пор не побит - летая на высоте 85,69 фута непрерывно и развивая максимальную скорость 2193,2 миль в час.

С появлением новых технологий, спутников-шпионов, беспилотных летательных аппаратов необходимость в развитии проекта по модернизации Lockheed SR-71 исчезла. В 1990 году попытка восстановить программу была прервана.

Последний полет SR-71 был осуществлен космическим агентством НАСА (NASA) в 1999 году, которое оперировало двумя оставшимися на ходу "Черными дроздами" для проведения высокоскоростных полетов на больших высотах. Сегодня Lockheed SR-71 исключительно музейный экспонат.

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