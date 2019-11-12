Северная космическая гавань России – 25 лет в статусе космодрома

ЦАМТО, 11 ноября. Четверть века назад, 11 ноября 1994 года был подписан Указ президента России о создании 1 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (1 ГИК МО РФ, космодром Плесецк) в составе ВКС на базе Главного центра испытаний и применения космических средств.

Этот указ официально присвоил Плесецку статус космодрома.

За прошедшие 25 лет с космодрома Плесецк проведено около 180 пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту более 350 космических аппаратов различного назначения, а также выполнено около 80 пусков межконтинентальных баллистических ракет.

В настоящее время космодром Плесецк представляет собой сложный научно-технический комплекс, выполняющий задачи в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Общая площадь космодрома составляет 176 тысяч 200 гектар, простираясь с севера на юг на 46 километров и с востока на запад на 82 километра. Географически космодром расположен на территории Архангельской области и является самым северным космодромом в мире.

В составе космодрома Плесецк – стартовые комплексы с пусковыми установками ракет космического назначения, технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических аппаратов, многофункциональная заправочно-нейтрализационная станция (ЗНС) для заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов компонентами ракетных топлив, 1473 здания и сооружения, 237 объектов энергоснабжения.

Космодром располагает разветвленной сетью автомобильных дорог (300 км) и железнодорожных путей (326 км).

Средства измерений космодрома выполняют сбор и математическую обработку траекторной и телеметрической информации при пусках ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. В состав средств измерений входят измерительные пункты, расположенные в городах Мирный, Северодвинск, Нарьян-Мар, Норильск.

Баллистическое и аналитическое обеспечение пусков ракет-носителей, осуществляемых с космодрома, позволяет проводить полный анализ летно-технических характеристик пусков всех типов ракет космического назначения, обеспечивать баллистическое и навигационное сопровождение запусков космических аппаратов.

Являясь крупнейшим космодромом, расположенным на территории России, Плесецк в перспективе должен стать главным местом запуска большинства космических аппаратов, в первую очередь, в интересах обороны и безопасности страны. Именно здесь ведется создание и отработка перспективных ракетно-космических комплексов "Союз-2" и "Ангара", построенных на современной отечественной элементной базе и призванных обеспечить поддержание орбитальной группировки в ближайшие десятилетия.

В настоящее время на космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1В", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1А", "Союз-2.1Б" и тяжелого класса "Ангара-А5".

Минобороны России продолжает работу по наращиванию возможностей космодрома Плесецк. В 2019 году на космодроме завершена реконструкция второго стартового комплекса для ракеты-носителя "Союз-2" среднего класса.

Создание космических ракетных комплексов "Союз-2" и "Ангара" позволит обеспечить возможность запуска всех космических аппаратов оборонного назначения с российской территории, то есть действительно гарантированную независимость отечественного военного космоса.

Помимо подготовки и проведения пусков ракет космического назначения, космодром Плесецк выполняет задачи по проведению пусков межконтинентальных баллистических ракет, в том числе в рамках испытаний новых перспективных образцов боевых ракетных комплексов.

Всего с момента образования в 1957 году по настоящее время совместными боевыми расчетами космодрома Плесецк и Ракетных войск стратегического назначения с северного космодрома проведено свыше 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытано 20 ракетных комплексов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.