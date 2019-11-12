AMN: Глава МИД Турции заявил, что Израиль пытался создать террористический анклав на севере Сирии

Источник изображения: Фейсбук/Чавушоглу

Израильский информационный портал I24 и ливанский медиаресурс Al-Masdar сообщают о заявлении, которое сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Выступая на совместной пресс-конференции с советником главы МИД Ирана Чавушоглу, как заявляют упомянутые СМИ, высказал следующие слова:

Израиль с группой других стран вынашивал планы по созданию на севере Сирии террористического анклава. Они хотели там создать террористическое государство. Но мы эти планы сорвали.

Чавушоглу прокомментировал заявление Дональда Трампа по поводу "охраны нефти в Сирии американскими войсками".

AMN цитирует главу турецкой дипломатии:

Они уже и не скрывают того, что находятся в Сирии из-за нефти. Таким образом, они берут под свой контроль часть природных ресурсов другого государства. А куда идут деньги от продажи этой нефти? Они используют их для финансирования террористических организаций, одной из которых является вооружённая группировка "курдский фронт".

По словам Чавушоглу, армия Турции начала в своё время операцию "Источник мира" именно для того, чтобы пресечь распространение террористической активности на севере Сирии, у своих границ.

Накануне на информационном ресурсе ANHA было заявлено, что бывшие боевики ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) активно входят в состав поддерживаемой Турцией сирийской свободной армии.

Все эти взаимные упрёки в поддержке терроризма носят явный характер информационной войны.