Специалисты соединения войск РХБ защиты из Бурятии осваивают новейшие виды вооружения

ЦАМТО, 11 ноября. Военнослужащие воинской части РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, проходят обучение для дальнейшей эксплуатации современных технических средств и машин.

Совершенствуют свои профессиональные навыки командиры отделений специальной обработки и специалисты аэрозольного противодействия.

Переподготовка младших командиров связана с текущим перевооружением войск РХБ защиты.

Обучение военнослужащих проводится на универсальной станции специальной обработки (УССО) на базе КамАЗ-6350 и на ТДА-3 (термодымовая аппаратура) на шасси КамАЗ-5350. Данные образцы вооружения являются высокомобильными техническими средствами, позволяющими в 2,5 раза сократить время на развертывание и подготовку машин к работе по сравнению с предыдущими образцами аналогичной военной специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.