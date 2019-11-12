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ЦАМТО

Специалисты соединения войск РХБ защиты из Бурятии осваивают новейшие виды вооружения

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ТДА-3
дымовая машина ТДА-3.
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 11 ноября. Военнослужащие воинской части РХБ защиты Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, проходят обучение для дальнейшей эксплуатации современных технических средств и машин.

Совершенствуют свои профессиональные навыки командиры отделений специальной обработки и специалисты аэрозольного противодействия.

Переподготовка младших командиров связана с текущим перевооружением войск РХБ защиты.

Обучение военнослужащих проводится на универсальной станции специальной обработки (УССО) на базе КамАЗ-6350 и на ТДА-3 (термодымовая аппаратура) на шасси КамАЗ-5350. Данные образцы вооружения являются высокомобильными техническими средствами, позволяющими в 2,5 раза сократить время на развертывание и подготовку машин к работе по сравнению с предыдущими образцами аналогичной военной специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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