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Интерфакс-АВН

Индия не просила ускорить поставки С-400, контракт исполняется по графику - источник

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Компоненты российского ПВО С-400
Компоненты российского ПВО С-400.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Turkish Military/Turkish Defence Ministry

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Индия не обращалась к РФ с просьбой ускорить поставки С-400, контракт исполняется по согласованному графику, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Нет информации о поступлении официального обращения от индийской стороны по данному вопросу (ускорению поставок С-400 - ИФ). Все сроки согласованы, контракт исполняется по графику", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета The Economic Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Индия уже сделала первый взнос в размере $850 млн за системы ПВО С-400 "Триумф" и хочет, чтобы Россия ускорила график их поставок.

Ускоренная поставка пяти полковых комплектов С-400 по соглашению на общую сумму в $5,43 млрд, подписанному в октябре 2018 года, должна была обсуждаться в ходе 19-й российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, которая проходила 6 ноября под сопредседательством министра обороны Индии Раджнатха Сингха и его российского коллеги Сергея Шойгу, сообщили источники.

"Первый взнос в размере 15% по сделке на приобретение С-400 был отложен на несколько месяцев. Но теперь он уже оплачен, а остальные платежи связаны с поставками. Россия заверила Индию, что будет придерживаться первоначального графика поставок. Индия тем не менее пытается ускорить его", - сказал источник.

Как сообщалось, в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400.

В июне официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва сообщила "Интерфаксу", что поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года.

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С-400 Триумф
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Шойгу Сергей
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