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Военное обозрение

В Индии возмутились появлением в музее ВВС Пакистана фигуры пленного лётчика Абхинандана Вартхамана

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В Индии возмутились появлением одного из новых экспонатов в музее военной авиации Пакистана. Речь идёт о восковой фигуре индийского лётчика Абхинандана Вартхамана.

Источник изображения: музей ВВС Пакистана

Напомним, что самолёт МиГ-21 Абхинандана Вартхамана был сбит ракетой истребителя F-16 ВВС Пакистана в приграничном бою в феврале этого года. Индийский офицер катапультировался и оказался в плену. По личному решению премьер-министра Пакистана Имрана Хана, Абхинандана Вартхамана освободили 1 марта, передав индийской стороне. Несколько месяцев лётчик проходил реабилитацию и "общался" со спецслужбами Индии. Относительно недавно ему позволили вернуться в ВВС страны.

Некоторое время назад фигура Абхинандана Вартхамана появилась в музее ВВС города Карачи. В музее подчёркивают, что новый экспонат призван продемонстрировать не только эффективность пакистанских военно-воздушных сил, но и тот гуманизм, который был проявлен в обращении с Абхинанданом Вартхаманом. В частности, заявлено, что посетители музея могут услышать запись голоса пленного индийского лётчика, "благодарящего пакистанских военных за угощение ароматным чаем".

Позади фигуры индийского лётчика за стеклом выставлена та самая кружка, из которой пил чай офицер ВВС Индии.

В Индии всё это назвали "гнусной пакистанской пропагандой, которая может привести к усугублению приграничного конфликта".

В Индии, напомним, заявляют, что перед тем, как МиГ-21 Абхинандана был сбит, он успел выпустить ракету и сбить пакистанский истребитель. Пакистанцы эти заявления опровергают.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Продукция
F-16
МиГ-21
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