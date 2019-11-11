Военный эксперт: говоря об отставании от РФ, Пентагон хочет что-то скрыть

В Пентагоне заявили об отставании от России в сфере ВПК. Это заявление оценил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.
В Пентагоне увидели "асимметрию в боевых возможностях" Москвы и Вашингтона и связали это с тем, что Россия развивает технологии гиперзвукового оружия, каких нет больше ни у одной страны. Это отставание США необходимо устранить, заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер в интервью журналу Newsweek.
"Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться", ‒ сказал Карвер.
По его мнению, главный технический и исследовательский приоритет США – развертывание гиперзвукового оружия.
Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik оценил заявления представителя Пентагона.
По его мнению, многочисленные публикации в американской прессе о российском оружии не в последнюю очередь могут быть связаны с финансированием.
Россия – единственная страна, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".
По словам российского лидера, задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз. Путин отметил, что Россия будет и дальше наращивать оборонный потенциал. Вместе с тем президент указал, что это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".
В последнее время США активно работают над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух ‒ земля". Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.