Военный эксперт: говоря об отставании от РФ, Пентагон хочет что-то скрыть

В Пентагоне заявили об отставании от России в сфере ВПК. Это заявление оценил в эфире радио Sputnik военный эксперт Александр Жилин.

В Пентагоне увидели "асимметрию в боевых возможностях" Москвы и Вашингтона и связали это с тем, что Россия развивает технологии гиперзвукового оружия, каких нет больше ни у одной страны. Это отставание США необходимо устранить, заявил официальный представитель Пентагона, подполковник ВВС США Роберт Карвер в интервью журналу Newsweek.

"Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия. Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться", ‒ сказал Карвер.

По его мнению, главный технический и исследовательский приоритет США – развертывание гиперзвукового оружия.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik оценил заявления представителя Пентагона.

"Кондиция военной составляющей для каждого государства – тайна за семью печатями. Ее охраняют спецслужбы, которые придумывают всякие фейки, легенды прикрытия, работает целая система по сохранности и недопущению утечек военных секретов. И тут мы видим, что в последнее время Вашингтон регулярно посыпает голову пеплом, говорит: "ой, все пропало, мы отстали от России там, мы отстали от России сям"... Когда кто-то так себя ведет, надо внимательно посмотреть: что он этими заявлениями прикрывает", ‒ полагает Александр Жилин.

По его мнению, многочисленные публикации в американской прессе о российском оружии не в последнюю очередь могут быть связаны с финансированием.

"У Пентагона бывают такого рода "качели", связанные с особенностями финансирования, когда наступает время выбить дополнительные средства, убедить политическую власть, что Пентагону нужно больше ассигнований. А куда уж больше, если США имеют военный бюджет, который больше, чем все военные бюджеты всех стран вместе взятых? Естественно, когда речь идет о таких деньгах, мы можем услышать все что угодно, направленное на то, чтобы денег было больше, больше, больше. Мы должны идти намеченным путем и развивать свой военный потенциал без оглядки на наших "заклятых партнеров"", ‒ считает Александр Жилин.

Россия – единственная страна, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

По словам российского лидера, задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз. Путин отметил, что Россия будет и дальше наращивать оборонный потенциал. Вместе с тем президент указал, что это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

В последнее время США активно работают над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух ‒ земля". Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.