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Интерфакс-АВН

Европа без США не сможет себя защитить - глава МИД ФРГ

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Берлин. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что без США Европа и Германия не смогут себя эффективно защищать, поэтому сотрудничество в рамках НАТО очень важно.

"Для Германии очевидно: было бы ошибкой подрывать авторитет НАТО. Без США ни Германия, ни Европа будут не в состоянии эффективно себя защитить. Недавнее нарушение Россией договора о РСМД сделало это очевидным", - написал министр в статье для политического еженедельника "Шпигель".

По словам Мааса, европейская политика без Вашингтона была бы примером безответственности. "Мы будем нуждаться в НАТО в течение многих лет. Он отвечает за распределение нагрузок, за международное сотрудничество, за многогранность", - считает министр.

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
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