Европа без США не сможет себя защитить - глава МИД ФРГ

Берлин. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что без США Европа и Германия не смогут себя эффективно защищать, поэтому сотрудничество в рамках НАТО очень важно.

"Для Германии очевидно: было бы ошибкой подрывать авторитет НАТО. Без США ни Германия, ни Европа будут не в состоянии эффективно себя защитить. Недавнее нарушение Россией договора о РСМД сделало это очевидным", - написал министр в статье для политического еженедельника "Шпигель".

По словам Мааса, европейская политика без Вашингтона была бы примером безответственности. "Мы будем нуждаться в НАТО в течение многих лет. Он отвечает за распределение нагрузок, за международное сотрудничество, за многогранность", - считает министр.