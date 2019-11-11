Пентагон сделал выбор в пользу высокоточного оружия

Департамент Энергетики США не рассматривает саму идею разработки гиперзвуковых ракет с ядерной боеголовкой

На фоне информации о том, что Пентагон определил для себя создание гиперзвукового оружия, как задачу высшего приоритета, руководство американского департамента Энергетики поспешило заверить общественность, что пока не изучает даже самой возможности создания ядерных боеголовок для данного типа вооружения.

"В отличие от других стран, мы не предпринимаем никаких действий для разработки проектов по созданию ядерного гиперзвукового оружия", - заявила журналистам помощница министра энергетики США по ядерной безопасности Лиза Гордон-Хэгерти.

Как известно в противовес усилиям России и Китая в создании гиперзвуковых ракет Министерство обороны США определило для себя как первостепенную задачу создание аналогичного вооружения. По техническим требованиям, предъявляемым Пентагоном к разработчикам, гиперзвуковая ракета, должна будет развивать скорость более 5 Махов и при этом иметь высокую маневренность, что сделает ее неуязвимой для противоракетной обороны противника. Издание National Defense в своей публикации подчеркивает, что Пекин и Москва публично объявили о своих намерениях создавать гиперзвуковое оружие в двух вариантах: ядерном и неядерном. Напротив, у США другие планы, в которых ядерный вариант исключен вовсе.

Впрочем, Лиза Гордон-Хэгерти признала, что исследование на эту тему Америка проводила в прошлом – в 80-е годы XX века. "Но сейчас никаких разработок не ведется", - заверила она журналистов. По ее словам США делает ставку именно на развитие технологий, позволяющих создавать и совершенствовать высокоточное оружие. По мнению американских военных оно будет эффективнее ядерного в возможных грядущих войнах против противника, обладающего значительной боевой мощью и высокими технологиями. "Мы не собираемся создавать новое ядерное оружие… Мы идем в XXI век", - резюмировала Лиза Гордон-Хэгерти.

Возможно, что Вашингтон готовит нечто неожиданное в ответ на знаменитое послание Владимира Путина Совету Федерации, когда было заявлении о появлении у России принципиально новых видов оружия. Впрочем, американцы умеют блефовать и это они уже доказали не раз.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО