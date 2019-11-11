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ТАСС

Сбор заявок на участие в изоляционных экспериментах SIRIUS начнется на следующей неделе

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Участник программы SIRIUS-18/19 Рейнхолд Повилаитис
Участник программы SIRIUS-18/19 Рейнхолд Повилаитис.
Источник изображения: Фото: пресс-служба ГНЦ РФ – ИМБП РАН

Каждая команда будет включать шесть человек в возрасте от 28 до 55 лет. Обязательным условием является знание английского и русского языков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сбор заявок добровольцев, желающих принять участие в изоляционном эксперименте SIRIUS на 240 суток, который начнется в конце 2020 года, стартует на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС вице-директор - главный менеджер проекта Марк Белаковский.

"Мы официально пока не объявляли широкий набор добровольцев и будем информировать общественность о том, что мы его проводим, на следующей неделе", - сказал Белаковский.

По словам главного менеджера проекта SIRIUS, одновременно будет набираться экипаж 12-месячного изоляционного эксперимента, который стартует позже. Каждая команда будет включать шесть человек в возрасте от 28 до 55 лет. "Мы бы хотели иметь не менее двух женщин и мужчин в каждом экипаже. Лучший расклад - трое на трое", - уточнил он.

Как пояснил Белаковский, обязательным условием является знание английского и русского языков, поскольку экипажи будут международными: по два представителя от США и РФ, еще двух человек планируют пригласить из других стран, в частности, было сделано предложение об участии ОАЭ и Японии.

Что касается специальностей членов экипажей, то Институт медико-биологических проблем РАН хотел бы иметь в их составе врачей, инженеров, исследователей, программистов. Также поставлена задача, чтобы во главе каждой команды стоял хорошо подготовленный космонавт.

Главный менеджер проекта SIRIUS добавил, что сейчас проходит сбор заявок на научную программу эксперимента, который продлится до конца ноября. Они будут проанализированы, систематизированы и получат экспертную оценку.

Проект SIRIUS

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program) во взаимодействии с организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет. 17 июля 2019 года завершился подобный четырехмесячный эксперимент.

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