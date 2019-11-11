В ВКС сообщили, что российские системы ПВО дорабатываются для борьбы с беспилотниками

По словам заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, эти системы "достаточно эффективны"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские системы ПВО дорабатываются с учетом современных вызовов, например, для уничтожения беспилотников. Об этом рассказал в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС), командующий войсками ПВО - ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов.

"Мы не стоим на месте. Системы, которые могут бороться с массовым применением БПЛА, создаются, и они достаточно эффективны", - сказал он.

"Наша техника дорабатывается с учетом тех новшеств, которые придумывает противник. Сейчас зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" способен уничтожать и реактивные снаряды, и беспилотники, в том числе летящие с нулевой скоростью [то есть зависающие на одном месте]", - сказал Грехов. При этом, по его оценке, "поражать беспилотники ракетами достаточно дорого, есть другие средства поражения, в том числе системы радиоэлектронной борьбы".