Войти
Интерфакс-АВН

СВПД закончит свое действие за несколько месяцев до выборов в США, если ситуация не улучшится - замглавы МИД Ирана

232
0
0

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке может прекратить действие уже за несколько месяцев до выборов в США, если ситуация вокруг сделки не улучшится, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Ещё целый год до выборов в США, но если мы не сможем найти решение по СВПД и текущему кризису в ближайшие месяцы, я думаю, что вскоре мы дойдем до окончания СВПД - за месяцы до выборов в США", - сказал Аракчи на Московской конференции по нераспространению.

Отвечая на вопрос о том, может ли Иран продолжить выполнять СВПД до выборов в США в надежде на то, что в Соединённых Штатах будет избран демократический кандидат, который изменит политику в этом вопросе, Аракчи отметил, что "не ориентируется на выборы в США в вопросах национальной безопасности".

"Мы реализуем свою политику вне зависимости от того, кого выберут на следующих выборах в Соединённых Штатах", - сказал он.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
11.01.2018
Агрессивна как по форме, так и по содержанию
02.11.2017
Иран не намерен увеличивать дальность своих ракет, заявили в КСИР
30.10.2017
Россия рассчитывает на сохранение соглашения по Ирану, заявил Антонов
26.09.2017
"Иран, как обычно, немножко провоцирует"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России