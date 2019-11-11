Войти
Интерфакс-АВН

Целью Ирана является спасение СВПД, поэтому дипломатия будет продолжена - замглавы МИД

230
0
0
Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран рассчитывает на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, намерен продолжать добиваться этого дипломатическими средствами, заявил замглавы МИД исламской республики Аббас Аракчи.

"Цель в том, чтобы спасти сделку, сохранить ее, а не убить ее. Поэтому мы даём достаточно времени, два месяца после каждого шага, чтобы дипломатические меры могли продолжаться. Это наша позиция, мы продолжим дипломатическую работу", - сказал Аракчи журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.07.2019
США не помощник: как Британия накажет Иран
05.04.2019
НАТО – 70: Европа опасается, что трения переживут Трампа (Financial Times, Великобритания)
20.02.2019
Svenska Dagbladet (Швеция): в борьбе между Трампом и Европой может победить Путин
13.02.2019
Полцарства за престиж
16.10.2017
Маккейн доволен стратегией Трампа по Ирану, которому прежде "все сходило с рук"
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России