Целью Ирана является спасение СВПД, поэтому дипломатия будет продолжена - замглавы МИД

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Иран рассчитывает на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, намерен продолжать добиваться этого дипломатическими средствами, заявил замглавы МИД исламской республики Аббас Аракчи.

"Цель в том, чтобы спасти сделку, сохранить ее, а не убить ее. Поэтому мы даём достаточно времени, два месяца после каждого шага, чтобы дипломатические меры могли продолжаться. Это наша позиция, мы продолжим дипломатическую работу", - сказал Аракчи журналистам в кулуарах Московской конференции по нераспространению.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.