Войти
Интерфакс-АВН

Военные в Крыму протянули 30 км труб для обеспечения водой объектов Черноморского флота

253
0
0
Сборка трубопроводных магистралей
Сборка трубопроводных магистралей.
Источник изображения: МО РФ

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Военные трубопроводчики завершают прокладку магистрального водопровода в Крыму для объектов Черноморского флота, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона Южного военного округа проложили 30 км полевого магистрального водопровода для круглосуточной подачи воды в поселок Перевальное Симферопольского района республики Крым", - сказали в пресс-службе.

В штабе ЮВО отметили, что работы, к которым привлекались около 150 человек и более 50 единиц специальной военной техники, выполнены уже на 90% - завершена прокладка водопровода, его опрессовка и пробная подача воды по всей магистрали, сейчас специалисты завершают отладку давления в трубопроводе и в насосных станциях.

"Потребителями воды станут объекты инфраструктуры поселка Перевальное и отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота",- сказали в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
18.05.2018
Две "сирийские" "Варшавянки" могут встать на докование в дружественной стране
13.11.2017
Авиация Тихоокеанского флота получила шесть отремонтированных вертолетов Ка-29
30.06.2016
Судоремонтный завод Минобороны в Севастополе полностью загружен
01.03.2016
«Мы стоим на пороге очередной «Цусимы»…
23.11.2015
Испытано войной
10.10.2013
МИД Украины прокомментировал данные СМИ о «незаконном» вооружении ЧФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 04:43
  • 1
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 03:54
  • 1
Трофейная область
  • 11.11 00:54
  • 9
ВМФ России освоил технологии погибшего в СИЗО "русского Илона Маска"
  • 11.11 00:09
  • 10
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 11.11 00:01
  • 27
Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео
  • 10.11 23:38
  • 167
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 10.11 23:32
  • 8
Захват израильской "Пращи Давида" Россией назвали поводом для беспокойства
  • 10.11 23:06
  • 12
Упущенный шанс нулевых: унификация Т-72Б, БТР-90М, БМП-3М и БМД-4
  • 10.11 22:31
  • 42
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США
  • 10.11 21:33
  • 13
Институт Роскосмоса создал центр по освоению планет Солнечной системы
  • 10.11 20:25
  • 1
Сербия до конца года получит несколько российских комплексов ПВО "Панцирь-С" - источник
  • 10.11 20:12
  • 2
ГД приняла в первом чтении проект о сервисном обслуживании военной техники
  • 10.11 17:35
  • 24
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 10.11 15:33
  • 45
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 10.11 10:17
  • 2
В США оценили все супероружие России