Система борьбы с космическим мусором будет развиваться в дальний космос для наблюдения за астероидами - "Роскосмос"

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.

"Автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве в дальнейшем разовьется в систему наблюдения за астероидно-кометной опасностью. Пока система работает на низкой геостационарной орбите, но дальше будет развиваться в дальний космос", - сказал Блошенко "Интерфаксу".

В данный момент, согласно документам "Роскосмоса", ведется научно-исследовательская работа по совершенствованию системы. В частности, разрабатывается методика прогнозирования распространения объектов космического мусора, с учетом взаимных столкновений крупных обломков.

Кроме этого, ведется разработка нескольких средств борьбы с космическим мусором. Среди них - космический аппарат на основе транспортно-стыковочного модуля для увода крупных объектов космического мусора с орбиты, а также аппарат, воздействующий на частицы мусора ионным пучком.

Также в госкорпорации разрабатывают проект орбитального комплекса предупреждения о астероидно-кометной опасности.

Использовать транспортно-стыковочный модуль для борьбы с космическим мусором предлагали специалисты ракетно-космического центра "Прогресс" и головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш в своём докладе на прошедшей в апреле конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы".

Согласно представленной концепции, аппарат будет на тросе отделяться от разгонного блока, стыковаться с космическим мусором, после чего разгонный блок будет уводить мусор с орбиты.

На данный момент в составе системы предупреждения об опасных ситуациях действует несколько станций в России, в частности в районе Кисловодска, Уссурийска и Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Также станции слежения расположены в Армении и Бразилии. Кроме этого планируется в 2019-2020 годах разместить станции системы в Чили, Мексике и Юар.

Всего, по оценкам Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, в данный момент вокруг земли вращается около 7,2 тысяч тонн космического мусора.