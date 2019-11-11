РПКСН "Князь Владимир" успешно выполнил испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море

ЦАМТО, 8 ноября. РПКСН "Князь Владимир" проекта "Борей-А", проходящий испытания в полигонах боевой подготовки Северного флота, 8 ноября успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.

Стрельба по мишени была выполнена торпедой без боевой части.

Ранее экипаж РПКСН "Князь Владимир" выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке, а затем – испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

Выполнение испытательных стрельб обеспечили силы Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

Справочно:

РПКСН "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к 4-му поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

От первых трех "Бореев" – подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" – "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.