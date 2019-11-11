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Военное обозрение

В Sohu рассказали, к чему приведёт возможная натовская атака из Польши на Калининград

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"На данный момент сила НАТО такова, что североатлантический военный блок существенно превосходит российские Вооружённые силы", - сообщается в сегодняшней аналитической статье военного раздела китайского портала Sohu. Автор материала отмечает, что натовская инфраструктура продолжает приближаться к границам России, добавляя, что российский Калининград находится фактически в окружении натовских стран и натовских контингентов.

Источник изображения: topwar.ru

При этом, как отмечается, нельзя однозначно говорить о том, для кого ситуация с Калининградом выглядит хуже – для России или для НАТО.

Из статьи:

В настоящее время общая ситуация в Европе такова, что НАТО всё ещё находится в наступательном состоянии. Россия может быть защищена только стратегически. НАТО намного превосходит Россию по силе, вооружению и общей мощи. Однако у России также есть небольшой участок земли, глубоко укоренившийся в Центральной Европе. Это Калининград - настоящий российский кинжал, направленный в сердце Европы, в сердце НАТО.

Далее приводится отчёт Джеймcтаунского фонда (США), занимающегося в том числе военной аналитикой. В отчёте говорится о том, что если, например, из Польши НАТО попытается направить войска для взятия Калининграда, то Россия мгновенно атакует страны Балтии и "прорубит" сухопутный коридор к своему самому западному региону. В то же время американские эксперты объявили, что в НАТО "применят пункт устава о коллективной безопасности", и Калининградская область "может быть взята после двухнедельного противостояния".

Китайские военные эксперты, отмечая важность географического положения Калининградской области, отмечают, что при всей силе НАТО заявления о "достаточности двух недель для взятия Калининграда" выглядят странно. В Sohu напоминают, что Россия – страна с ядерным оружием, и вряд ли ВС РФ будут "мириться с потерей региона".

Из статьи:

Атака из Польши на эту территорию приведёт к полномасштабной войне между США и Россией. Если НАТО настаивает на том, что пойдёт до конца, то, есть вероятность, что это заставит Россию использовать свои козырные ядерные карты.

Дополнительно в китайском СМИ напомнили, что в Калининградской области России размещены ракетные вооружения (например, комплексы "Искандер"). Из статьи:

Их ракетами Россия может в ответ атаковать, например, Варшаву и Берлин.

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