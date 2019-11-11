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Интерфакс-АВН

Помпео обвинил Дамаск и РФ в авиаударах по объектам гражданской инфраструктуры в Сирии

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Государственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © AFP 2019, MANDEL NGAN

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что за последние двое суток Дамаск при поддержке России нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате которых погибли 12 человек.

"За последние 48 часов режим (президента Сирии Башара) Асада при поддержке России нанес авиаудары, которые попали в школу, больницу и жилые дома, что привело к гибели 12 человек, около 40 пострадали", - написал Помпео в Twitter.

Он призвал Россию и сирийское правительство "перестать вести войну в зонах, где живут гражданские лица", и урегулировать сирийский конфликт посредством процесса при поддержке ООН.

Госдеп США позже также опубликовал заявление с осуждением авиаударов в Идлибе и соседних районах на северо-западе Сирии.

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Сирия
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