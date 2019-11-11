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Вестник Мордовии

В Сирии вновь напали на наши "Тигры": в ход пошли камни и кувалды

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Военная полиция РФ в Сирии
Военная полиция РФ в Сирии.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Совместная российско-турецкая колонна вновь подверглось нападению местных жителей во время патрулирования курдских территорий. Об этом свидетельствую кадры, распространенные курдским новостным агентством ANHA.

Российскую бронетехнику - БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр" - начали яростно закидывать камнями. Досталось и турецким машинам Kirpi, которые следовали в этом конвое.

Когда движение было застопорено, молодые люди пытались влезть на броню и с помощью булыжников попытались разбить окна. При этом впервые в руках атаковавших была замечена кувалда.

Видно, что провокация готовилась заранее, поскольку участвующие этой акции явно специально, что называется "работают на камеру".

Это уже второй инцидент подобного рода в данном районе. Предыдущий случай был зафиксирован 5 ноября.

Совместное российско-турецкое патрулирование на северо-востоке Сирии проводится с целью повышения безопасности в данном районе.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Kirpi
БТР-82
БТР-82А
Тигр
Тигр БА
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