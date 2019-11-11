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Интерфакс-АВН

"РТ-Техприемка" за последние несколько лет поставила "оборонке" и авиазаводам металлов на 5 млрд рублей - гендиректор

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Логотип "РТ-Техприемка"
Логотип компании "РТ-Техприемка".
Источник изображения: http://www.rt-techpriemka.ru/

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Компания "РТ-Техприемка" в 2019 году в полтора раза превысила плановые показатели по поставке металлургической продукции заводам авиационной и оборонной промышленности, сообщила пресс-служба предприятия.

"Сумма контрактов по поставке металлов за последние несколько лет превысила пять млрд рублей", - сказал генеральный директор "РТ-Техприемки" Владлен Шорин, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Последние несколько лет, сказал гендиректор, отмечен "устойчивый рост поставок по направлению материально-технического обеспечения за счет выстраивания доверительных отношений с крупными представителями авиационной и военной промышленности".

По его словам, среди широкой номенклатуры поставок в первую очередь стоит отметить "высокотехнологичные металлы для авиации, характеристики которых соответствуют международным и государственным стандартам".

"Мы контролируем качество поставляемой продукции и следим за сроками исполнения заказов, поэтому наши клиенты могут быть уверены в своевременном получении качественных металлов, что крайне важно при реализации их бизнес-проектов", - сказал Шорин.

В сообщении отмечается, что ключевыми заказчиками стали предприятия холдингов госкорпорации Ростех: Уралвагонзавод, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Техмаш", а также другие промышленные компании.

По данным пресс-службы, в рамках выставки "Металл-Экспо 2019", которая пройдёт в Москве 12-15 ноября, будут представлены возможности "РТ-Техприемки" (входит в госкорпорацию Ростех) по поставкам металлов, комплектующих и сложного оборудования для авиации, электроники, машиностроения и других отраслей промышленности.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
ОДК УК
Ростех
Техмаш НПК
Уралвагонзавод
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