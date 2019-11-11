Wprost (Польша): Макрон — полезный идиот Кремля

Недавние слова Макрона о состоянии НАТО выставляют его в образе полезного идиота Кремля, считает автор. Макрон пытается компенсировать недостаток силы громкими заявлениями. Самостоятельно Европа защитить себя не сможет, но Макрон показывает, что ему больше нравится полковник Путин, чем грубиян Трамп.

Эммануэль Макрон объявил, что у НАТО наступила смерть мозга, а союзники вряд ли придут друг другу на помощь в случае нападения извне. Французский президент также завел свою старую песню о том, что Европа больше не может рассчитывать на США и ей следует самой позаботиться о своей военной безопасности.

Это смелое заявление для представителя Европы, которая в послевоенный период не сумела в одиночку справиться ни с одним из конфликтов: в годы холодной войны система безопасности старого континента, в том числе Франции, опиралась на США, а после краха коммунизма европейцы во главе с французами тоже оказались бессильными перед множащимися проблемами. Дипломатическая беспомощность и нерешительность в военной сфере стали основными причинами вспышки кровавой войны в Югославии в 1990-е годы, которую удалось остановить лишь после вмешательства американцев (чтобы европейские союзники могли сохранить лицо, оно осуществлялось под вывеской НАТО).

Бессилие Евросоюз продемонстрировал и после российского нападения на Грузию. Мы все помним, сколько раз предшественник Макрона Николя Саркози летал в Москву и терпел унижения от Путина, насмехавшегося над амбициями Франции выступить переговорщиком в споре империи с ее давней колонией. То, что американцы под руководством получившего авансом Нобелевскую премию мира Барака Обамы тоже ничего не сделали, французов ничуть не извиняет. Как оказалось позже, все это было лишь прелюдией к нападению на гораздо более важное для России со стратегической точки зрения государство, на Украину. Французская и немецкая дипломатия мало чем смогли помочь стремящимся сблизиться с ЕС украинцам. Остудить пыл Путина в Донбассе удалось только тогда, когда американцы начали оказывать Киеву военную поддержку.

Европа вела себя пассивно и в отношении сирийской войны, хотя как раз Франция наряду с США и Великобританией была одной из немногих стран, пытавшихся играть в Сирии активную роль, пока там не появились россияне. Возможно, дело было во французском колониальном прошлом этой страны, и, возможно, именно из-за него Макрона так обидело, что американцы вывели свои силы, не посоветовавшись с ним. Впрочем, он говорит об этом всем прямо в интервью изданию "Экономист", где появились и остальные упоминавшиеся выше тезисы.

Оставим, однако, эти жалобы Макрона, ведущего себя, словно позер, которому не удается играть в международной политике такую важную роль, какую ему бы хотелось. Как каждый позер он распускает хвост, чтобы отвлечь внимание от собственных серьезных недостатков, так что дадим ему шанс выплакаться на публике. Однако если лидер европейской ядерной державы провозглашает смерть НАТО и заявляет, что он не верит в союзническую поддержку со стороны партнеров, значит, он сам не собирается никому помогать, ведь Франции не угрожает военное нападение. Между тем для восточного фланга Альянса, то есть Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Румынии, такая угроза вполне реальна.

В заявлении об увядании НАТО, возможно, нет ничего удивительного: мы давно знаем, что жизнь в этой организации поддерживает лишь энергия США и Великобритании, а также энтузиазм новых членов, которые, как Польша, не имеют возможности быть слишком разборчивыми в выборе союзников. Однако непосредственные разговоры об этом, призванные показать всему миру, что французского позера (впрочем, не первого в истории) не устраивает американская политика, вряд ли понравятся даже Берлину, где США обожают уже тоже, пожалуй, исключительно напоказ. Не то чтобы янки было за что особенно любить: на европейском континенте Вашингтон проводит в первую очередь свои узкие интересы, но все же в последние двадцатилетия они совпадали с интересами демократической Европы, и той это было выгодно. Может быть, даже слишком выгодно, так что Трамп, в характерном для себя стиле заокеанского неотесанного простака, решил это изменить и начал лупить европейцев, как боксерскую грушу, при каждом удобном случае.

Макрон отметает блага, проистекающие из союза с США и предлагает Евросоюзу взамен защищаться самому. Это прекрасная идея, но даже самые преданные делу ее продвижения брюссельские чиновники понимают, что когда существующий не первый год лишь на бумаге европейский военный союз понадобится опробовать на практике, все равно придется в панике звонить в Пентагон.

Заявления Макрона - это не просто глупость, а ошибка. Таким выражением пользовался классик дипломатии Талейран, которого разбиравшийся в военном искусстве Наполеон Бонапарт не без причины называл "дерьмом в шелковых чулках". Современные французские позеры уже (по крайней мере на публике) не носят шелковых чулок, но грешат глупостью. Раньше глупости по заказу Кремля производили полезные идиоты. Возможно Макрон, которому, по всей видимости, гораздо больше нравится полковник Путин, чем грубый янки Трамп, считает делом чести культивирование этой известной и любимой во Франции традиции.

Якуб Мельник (Jakub Mielnik)