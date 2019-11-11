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Интерфакс-АВН

Флот получит до конца года после ремонта БДК "Оленегорский горняк" и гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич"

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Остров Котельный
Большой десантный корабль проекта 775 «Оленегорский Горняк» выгружает технику на остров Котельный.
Источник изображения: www.anaga.ru

Москва. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Ремонт большого десантного корабля (БДК) "Оленегорский горняк" и гидрографического судна (ГС) "Ромуальд Муклевич" будет завершен до конца текущего года, заявил главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

"Плановый ремонт большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и гидрографического судна "Ромуальд Муклевич" будет завершен до конца 2019 года", - сказал Евменов по итогам совещания по вопросам судоремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Военно-морского флота.

Его слова привел официальный представитель ВМФ Игорь Дыгало.

В ходе совещания начальники профильных управлений Главного командования ВМФ доложили главкому ВМФ по объему выполняемых ремонтных работ на БДК "Оленегорский горняк" и ГС "Ромуальд Муклевич".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БДК 775
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