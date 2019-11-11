В Норвегии представлена хронология событий при столкновении фрегата Helge Ingstad с танкером Sola

Специальная комиссия, расследующая ситуацию со столкновением фрегата Helge Ingstad с танкером Sola, публикует доклад в годовщину инцидента. Напомним, что фрегат королевских ВМС Норвегии столкнулся с гражданским судном во время учений 8 ноября 2018 года. Получив пробоину, корабль начаться крениться на один из бортов и через некоторое время затонул в районе фьорда Хельте. Спустя несколько месяцев с помощью плавучих кранов Helge Ingstad был поднят и отбуксирован в порт.

Источник изображения: topwar.ru

Основной вопрос был связан с тем, как могло произойти это столкновение и почему экипаж фрегата не предпринял необходимых мер, чтобы его избежать?

В докладе, который назван "предварительным", сообщается, что рассматривается несколько причин столкновения. Первая: навигационная ошибка, вторая: несогласованность с центром управления движением, третья: отсутствие должной реакции на сигналы от экипажа танкера.

Комиссия вооружённых сил Норвегии, как заявлено на телеканале TV2, имеет основания говорить о том, что личный состав, находившийся в тот момент на мостике, "не обладал навыками, которые бы могли способствовать избежать столкновения".

Далее приводятся повременные данные происходившего на Helge Ingstad от 8 ноября 2018, а также данные о движении танкера.

Хронология выглядит следующим образом:

2:38

Helge Ingstad: Движемся в зону транспортного узла береговой администрации Федье (Fedje).

3:40

Танкер Sola TS отходит от причала терминала Sture.

3:50

Sola TS разворачивается на север, буксир "Тенакс" продолжает следование за судном.

3:55

Танкер развивает скорость более шести узлов. За ним следуют три других гражданских корабля, скорость которых почти в два раза выше.

3:59

Танкер сообщает в центр управления движением, что видит на своём пути препятствие.

4:00

Sola TS ненадолго увеличивает скорость до более семи узлов, поворачивая вправо, сначала медленно, затем быстрее. Таким образом, два корабля, которые следуют сзади, вынуждены менять меняют курс.

4:01

Устанавливается радиосвязь между "Хельге Ингстад" и Sola TS. Танкер просит экипаж фрегата отойти, чтобы избежать столкновения. С фрегата сообщают, что если они отойдут, то приблизятся критически близко к берегу.

4:02

Два корабля сталкиваются.

4:03

Главный спасательный центр уведомлен о столкновении.

4:05

"Хельге Ингстад", получив пробоину, начинает заполняться забортной водой.

04:50

Начата полная эвакуация экипажа фрегата. Последний из личного состава экипажа покинет фрегат в 06:30.

Следственная группа заявляет, что на ситуацию могла повлиять смена дежурства на мостике, которая проходила в районе 4 часов.

В докладе помечены такие вопросы, на которые комиссия пыталась ответить: "Могла ли смена дежурных офицеров повлиять на ситуацию, снизив бдительность?", "Происходила ли смена дежурных иначе, чем обычно, в связи с наличием на борту гостей?"

О том, какие именно "гости" были на борту фрегата в тот момент, не сообщается.

Отмечается, что корабль "с превосходной маневренностью" сам был загнан в ловушку, приблизившись к берегу и фактически подставившись под удар.

Комиссия установила, что корабль, двигаясь в направлении Хельте-фьорда, выключил систему отслеживания трафика, набрав скорость около 18 узлов. Комиссия считает, что это череда ошибок команды Helge Ingstad, потому что в итоге офицерам пришлось действовать, исходя исключительно из визуальных оценок ситуации в условиях цейтнота.

Из заявления представителя Совета по расследованию происшествий Норвегии:

Картина движения в тот вечер была крайне непонятной для тех, кто в ней участвовал.

Тем временем заявлено, что расследование, к которому привлечены специальные службы, "вряд ли будет завершено до конца 2019 года".