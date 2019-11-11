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ЦАМТО

ВВС Норвегии объявили о начальной готовности к боевому применению истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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F-35A
F-35A ВВС Норвегии на базе Люк ВВС США (Аризона, 29 июня 2017).
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 8 ноября. Командующий ВВС Норвегии бригадный генерал Тонье Скиннерленд (Tonje Skinnarland) 6 ноября объявил о достижении парком истребителей F-35A "Лайтнинг-2" ВВС страны состояния начальной готовности к боевому применению.

По информации Минобороны Норвегии, данное заявление было сделано после завершения в ноябре пробного развертывания самолетов, которое подтвердило готовность управления парком F-35A на удалении от "домашней" базы "Эрланн".

Норвегия стала третьей европейской страной, объявившей о достижении F-35A "Лайтнинг-2" состояния начальной готовности к боевому применению (после Великобритании и Италии).

Справочно:

В настоящее время более 455 самолетов F-35A "Лайтнинг-2" применяются с 20 баз в различных странах мира. Общий налет самолетов превысил 230 тыс. часов.

В течение последних двух лет ВВС Норвегии провели на территории страны войсковые испытания и оценку F-35A, включая применение зимой, операции в северных районах и взаимодействие с Сухопутными войсками, ВМС и ССО страны. В завершении испытательного цикла ВВС Норвегии в течение нескольких дней перебазировали самолеты и оборудование с базы "Эрланн" на базу "Рюгге" (недалеко от Осло). Развертывание включало доставку на базу "Рюгге" технических и других специалистов, а также оборудования, необходимого для подготовки и применения F-35A. Как отмечается, это был первый случай применения истребителей вне базы "Эрланн".

В следующем году норвежские F-35 будут развернуты в Исландии для патрулирования воздушного пространства страны под эгидой НАТО. К 2022 году ВВС Норвегии получат достаточное количество F-35, что позволит Осло принять на себя миссию "быстрого реагирования".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года МО Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16, вывод которых из боевого состава предполагается начать в 2022 году. В конечном итоге МО Норвегии планирует получить до 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки составляет 83,3 млрд. крон (9,163 млрд. долл. по текущему курсу).

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили в ходе церемонии, состоявшейся 22 сентября 2015 года на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас). Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. На текущий момент общее количество прибывших в Норвегию самолетов составляет 15 ед. Они входят в состав размещенной на базе "Эрланн" 332-й истребительной авиаэскадрильи. Еще семь F-35A ВВС Норвегии пока размещены на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), где они используются для обучения личного состава.

Согласно утвержденным планам, с 2018 года ВВС Норвегии должны получать по 6 новых F-35 в год вплоть до 2024 года. Командование ВВС планирует объявить о полной готовности к боевому применению парка F-35A в 2025 году. Срок эксплуатации истребителей F-35 предварительно оценивается в 40 лет.

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