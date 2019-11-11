США впервые выступают в роли догоняющего – американские СМИ

У России есть сверхсовременное оружие, с которым США еще только "должны сравняться".

Однако пока у Америки таких систем нет, пишет Newsweek.

Новый российский арсенал включает межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 "Сармат" и ракетный комплекс "Авангард", боевая часть которого, как утверждается, может развивать скорость в 20 раз выше скорости звука. Другие виды гиперзвукового вооружения включают авиационный комплекс Х-47М2 "Кинжал" и противокорабельную ракету 3М22 "Циркон", обращает внимание Newsweek.

Предполагается, что всё это оружие, в которое также входят новый подводный беспилотник "Посейдон", крылатая ракета на атомной тяге 9М730 "Буревестник" и лазерная система "Пересвет", не способны перехватить ведущие и даже перспективные средства защиты.

Сегодня, когда Китай также развивает подобные боевые возможности, США занимают всё более активную позицию в этой области, подчёркивает Newsweek.

"Хотя США на протяжении десятилетий были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, мы не нацеливались на применение сверхзвуковых технологий в качестве оружия, - заверяет официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер. - Те, кто стремится стать нашими противниками, решили превратить эту технологию в оружие, что создало асимметрию в боевых возможностях, за преодоление которой мы должны взяться. Министерство обороны лидирует в гиперзвуковых исследованиях, и развёртывание гиперзвукового оружия является нашим наивысшим техническим и исследовательским приоритетом. Мы продолжаем заниматься этой работой, чтобы не осталось никаких сомнений в наших способностях сохранять господство в будущих сражениях на всех театрах боевых действий".

В этом году на фоне возрастающего недоверия между США и Россией прекратил существование многолетний Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американские власти заявляли, что новая российская крылатая ракета 9М729 нарушает соглашение, а Москва в ответ обвиняла Вашингтон, что его система ПРО Aegis Ashore в Восточной Европе может быть использована для наступления. В итоге в августе США вышли из ДРСМД, и всего неделю спустя провели испытание ракеты, нарушающей соглашение. При этом они использовали ту же самую систему вертикального пуска Mark-41, которая установлена на Aegis Ashore. Россия и Китай осудили Америку за попытку "спровоцировать гонку вооружений", напоминает издание.

Дональд Трамп говорил журналистам, что его администрация рассчитывает заключить соглашение по контролю над вооружением с Россией и Китаем. По его словам, обе страны хотели бы пойти на эту сделку. Но хотя Москва приветствовала идею о новом договоре, Пекин отверг предложение американского президента.

"Китай занимает предельно ясную позицию. Не существует никаких предпосылок и основ для трёхсторонних переговоров, и Китай не будет в них участвовать", — заявили накануне в Министерстве иностранных дел азиатской страны.

США и Россия обладают наибольшими запасами ядерного оружия. Но их арсеналы ограничены СНВ-III. Это соглашение истекает в 2021 году, но до сих пор обе стороны не смогли сесть за стол переговоров, что впервые за несколько поколений "потенциально создаёт предпосылки к неограниченному производству ядерного оружия", заключает Newsweek.