Доходы от ворованной сирийской нефти идут на нужды Пентагона

Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти, заявили в Госдепе США.

Ранее в Минобороны России сообщили, что добытое на указанных месторождениях чёрное золото контрабандно реализуется при содействии американской стороны, а вырученные средства поступают на счета частных военных компаний и спецслужб США. По мнению экспертов, заявление Госдепа призвано смягчить жёсткую риторику Дональда Трампа, который ранее не раз говорил о желании взять под контроль сирийские месторождения нефти. Аналитики также указали на то, что американские войска находятся в Сирии незаконно, и сравнили их действия по захвату нефтяных скважин с колониальной политикой.

Нефть в контролируемых американскими военными районах на востоке Сирии добывается "местными властями". Об этом журналистам западных СМИ сообщил представитель Госдепа США.

"Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет указаний от администрации что-либо делать с нефтяными месторождениями", - приводит Reuters ответ представителя ведомства на вопрос журналистов, участвуют ли США в разработке месторождений.

Как указывается в материале, данное решение главы Белого дома перечёркивает предположения о том, что основная часть дислоцированных в Сирии американских военных в скором времени вернётся из Сирии домой, как Трамп неоднократно обещал ранее, говорит РТ.