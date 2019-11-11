С космодрома Плесецк за 15 лет проведено 35 пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2"

Ракета-носитель "Союз-2-1В" перед запуском с космодрома Плесецк со спутниками "Космос-2519, -2521 и -2523", 23.06.2017.

ЦАМТО, 8 ноября. С Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) 8 ноября 2004 года был успешно проведен первый пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-2" этапа модернизации 1А.

Разработанная на базе серийной РН среднего класса "Союз-У", ракета "Союз-2" в результате проведенных работ получила усовершенствованные двигательные установки, современные системы управления и измерений, что существенно повысило ее технические и эксплуатационные характеристики.

В сочетании с разгонным блоком "Фрегат", РН "Союз-2" позволяет выводить космические аппараты на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты.

За прошедшие 15 лет боевыми расчетами космодрома Плесецк было проведено 35 пусков РН "Союз-2" этапов модернизации 1А и 1Б. В настоящее время летные испытания ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" завершены.

Кроме того, с 2013 года на космодроме Плесецк проводятся летные испытания РН легкого класса "Союз-2.1В". К 2019 году с северного космодрома проведено пять пусков этого типа ракет, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.